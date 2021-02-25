Побічні ефекти можуть бути різні: Степанов назвав наслідки після вакцинації

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що люди можуть відчувати побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу. Він пояснив, що мета будь-яке щеплення – це формування імунітету.

Як зазначив Максим Степанов, побічні ефекти від COVID-вакцини можуть бути різні, але більшість з них схожі з тими, які проявляються після вакцинації від грипу. Наприклад, може почервоніти місце уколу, куди вводився препарат або трохи підвищитися температура.

"Я вже звернувся до наших лікарів, щоб вони максимально розповідали про те, які можуть виникнути побічні ефекти після вакцинації. Щобільше, ми всі звикли до таких побічних ефектів, коли робимо щеплення від грипу. У всіх вакцин один спосіб дії – створити імунітет у людини", - сказав голова МОЗ.

Він зазначив, що найменше побічних ефектів може спостерігатися в інактивованих вакцин. Таким препаратом є китайська вакцина Sinovac. І незалежно від того, яким чином і з допомогою яких технологій були створені вакцини, механізм їх дії однаковий.

Максим Степанов назвав побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу