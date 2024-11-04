Поблизу Києва відкрився новий ресторан МакДональдз: де розташований та як працює

Зазначається, що це перший ресторан у місті та 105-й, що працює в Україні. Мережа нині налічує 120 закладів по всій країні (включно з 15, що тимчасово зачинені з вимог безпеки) та продовжує розширюватися.

Що відомо про новий "Мак"

Новий одноповерховий ресторан "МакДональдз" розташований неподалік великого торговельного центру. Загальна площа ресторану в Боярці сягає понад 470 квадратних метрів. У залі буде 128 посадкових місць, а на терасі – ще 84.

У закладі втілений сучасний дизайн із графікою, що відображає інгредієнти популярних страв і створює затишний простір. Із першого дня роботи відвідувачі можуть замовити страви в залі – на касі чи за допомогою терміналів самообслуговування, а також скористатися двома лініями “МакДрайву” з додатковими паркомісцями для очікування замовлення.

За словами представників компанії, заклад забезпечить місту й околиці 60 робочих місць. Служба доставки "МакДелівері" запрацює за кілька днів після відкриття. Графік роботи ресторану та "МакДрайву" – із 7:00 до 22:00. Незабаром у закладі також установлять генератор, щоб клієнти могли робити замовлення без перебоїв навіть під час відключень електрики.