UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Поблизу Києва відкрився новий ресторан МакДональдз: де розташований та як працює

Фото: поблизу Києва відкрився новий ресторан МакДональдз
Автор: Олександр Мороз

Новий ресторан "МакДональдз" відкрився 2 листопада у Боярці Київської області за адресою вулиця Магістральна, 38.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що це перший ресторан у місті та 105-й, що працює в Україні. Мережа нині налічує 120 закладів по всій країні (включно з 15, що тимчасово зачинені з вимог безпеки) та продовжує розширюватися.

Що відомо про новий "Мак"

Новий одноповерховий ресторан "МакДональдз" розташований неподалік великого торговельного центру. Загальна площа ресторану в Боярці сягає понад 470 квадратних метрів. У залі буде 128 посадкових місць, а на терасі – ще 84. 

У закладі втілений сучасний дизайн із графікою, що відображає інгредієнти популярних страв і створює затишний простір. Із першого дня роботи відвідувачі можуть замовити страви в залі – на касі чи за допомогою терміналів самообслуговування, а також скористатися двома лініями “МакДрайву” з додатковими паркомісцями для очікування замовлення.

За словами представників компанії, заклад забезпечить місту й околиці 60 робочих місць. Служба доставки "МакДелівері" запрацює за кілька днів після відкриття. Графік роботи ресторану та "МакДрайву" – із 7:00 до 22:00. Незабаром у закладі також установлять генератор, щоб клієнти могли робити замовлення без перебоїв навіть під час відключень електрики.

Читайте РБК-Україна в Google News
МакДональдз