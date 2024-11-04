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Возле Киева открылся новый ресторан МакДональдз: где расположен и как работает

Фото: поблизости открылся новый ресторан МакДональдз
Автор: Александр Мороз

Новый ресторан "МакДональдз" открылся 2 ноября в Боярке Киевской области по адресу улица Магистральная, 38.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании.

Это первый ресторан в городе и 105-й, который работает в Украине. В настоящее время сеть насчитывает 120 заведений по всей стране (включая 15, временно закрытых по требованиям безопасности) и продолжает расширяться.

Что известно о новом "Мак"

Новый одноэтажный ресторан "МакДональдс" расположен недалеко от крупного торгового центра. Общая площадь ресторана в Боярке составляет более 470 квадратных метров. В зале будет 128 посадочных мест, а на террасе – еще 84.

В заведении воплощен современный дизайн с графикой, отражающий ингредиенты популярных блюд и создающий уютное пространство. С первого дня работы посетители могут заказать блюда в зале – на кассе или с помощью терминалов самообслуживания, а также воспользоваться двумя линиями МакДрайва с дополнительными паркоместами для ожидания заказа.

По словам представителей компании, заведение обеспечит городу и окрестности 60 рабочих мест. Служба доставки "МакДеливери" заработает через несколько дней после открытия. График работы ресторана и МакДрайва – с 7:00 до 22:00. Вскоре в заведении также установят генератор, чтобы клиенты могли делать заказы без перебоев даже при отключении электричества.

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МакДональдз