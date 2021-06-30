Побитый болельщик с российским флагом на матче Украина - Швеция объяснил выходку

По словам болельщика из РФ Дениса Смоленского, он отправился на матч, чтобы поддержать сборную Украины. А конфликт вспыхнул как раз из-за флага страны агрессора, который он с собой захватил.

Россиянин заявил, что не боялся ответной реакции на такую провокационную выходку.

"Нет. Чего мне было бояться? Я об этом не думал, потому что я болел за Украину. Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал! И я не хотел никаких проблем. Просто хотел показать, что я за вас болею", - рассказал он.

Так, на фото перед началом потасовки видно, что мужчина с триколором стоит рядом с украинцем, который обвязал шею национальным флагом. Фанаты обнимаются и следят за игрой. Впрочем, позже ситуация изменилась - к россиянину подошли другие фаны "спросить за флаг".

"Они просто говорили: "Что ты здесь делаешь с этим флагом?" Им не понравился этот флаг. Но такими были не все!" - вспоминает Смоленский.

Россиянин заверил, что просто желал посмотреть матч и "не хотел никаких проблем".

Видео: на матче Украина - Швеция побили болельщика с российским флагом