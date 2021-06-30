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Побитый болельщик с российским флагом на матче Украина - Швеция объяснил выходку

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Среда 30 июня 2021 23:51
Побитый болельщик с российским флагом на матче Украина - Швеция объяснил выходку Коллаж РБК-Украина: на матче Евро 2020 проучили провокатора
Автор: Владимир Костырин

На победном для Украины матче со Швецией в 1/8 финала на трибуне произошла потасовка между украинскими футбольными болельщиками и фанатом с российским флагом и ушанке с советской звездой. В результате мужчину оставили без триколора и головного убора, на нем порвали футболку, а самого прикрыли украинским стягом - во избежание дальнейших провокаций.

Российский горе-фанат высказался об инциденте и объяснил, что стало его причиной, передает "Спорт-Экспресс".

По словам болельщика из РФ Дениса Смоленского, он отправился на матч, чтобы поддержать сборную Украины. А конфликт вспыхнул как раз из-за флага страны агрессора, который он с собой захватил.

Россиянин заявил, что не боялся ответной реакции на такую провокационную выходку.

"Нет. Чего мне было бояться? Я об этом не думал, потому что я болел за Украину. Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал! И я не хотел никаких проблем. Просто хотел показать, что я за вас болею", - рассказал он.

Так, на фото перед началом потасовки видно, что мужчина с триколором стоит рядом с украинцем, который обвязал шею национальным флагом. Фанаты обнимаются и следят за игрой. Впрочем, позже ситуация изменилась - к россиянину подошли другие фаны "спросить за флаг".

"Они просто говорили: "Что ты здесь делаешь с этим флагом?" Им не понравился этот флаг. Но такими были не все!" - вспоминает Смоленский.

Россиянин заверил, что просто желал посмотреть матч и "не хотел никаких проблем".

Видео: на матче Украина - Швеция побили болельщика с российским флагом

Ранее сообщалось, что после успеха на Евро 2020 команды Андрея Шевченко россияне снова начали "брататься" и расхваливать сборную Украины.

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