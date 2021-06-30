Побитий вболівальник з російським прапором на матчі Україна - Швеція пояснив витівку

На переможному для України матчі зі Швецією в 1/8 фіналу на трибуні сталася бійка між українськими футбольними вболівальниками і фанатом з російським прапором і вушанці з радянською зіркою. В результаті чоловіка залишили без триколору і головного убору, на ньому порвали футболку, а самого прикрили українським стягом - щоб уникнути подальших провокацій.

Російський горе-фанат висловився про інцидент та пояснив, що стало його причиною, передає " Спорт-Експрес ".

За словами вболівальника з РФ Дениса Смоленського, він відправився на матч, щоб підтримати збірну України. А конфлікт спалахнув саме через прапор країни агресора, який він з собою захопив.

Росіянин заявив, що не боявся відповідної реакції на таку провокаційну витівку.

"Ні. Чого мені було боятися? Я про це не думав, тому що я вболівав за Україну. Думав, що вони зрозуміють. Я ж російською розмовляв! І я не хотів ніяких проблем. Просто хотів показати, що я за вас вболіваю", - розповів він.

Так, на фото перед початком бійки видно, що чоловік з триколором стоїть поруч з українцем, який обв'язав шию національним прапором. Фанати обіймаються і стежать за грою. Втім, пізніше ситуація змінилася - до росіянина підійшли інші фани "запитати за прапор".

"Вони просто говорили: "Що ти тут робиш з цим прапором?" Їм не сподобався цей прапор. Але такими були не всі!" - згадує Смоленський.

Росіянин запевнив, що просто бажав подивитися матч і "не хотів жодних проблем".

Відео: на матчі Україна - Швеція побили вболівальника з російським прапором