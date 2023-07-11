Побили жінку та випхали з магазину: у Житомирі продавці потрапили у мовний скандал (відео)

У Житомирі продавці одного із магазинів втрапили у мовний скандал. Зокрема, вони накинулись на жінку через зауваження щодо мови обслуговування. Також вони ображали одне із міст на заході України.

Що сталось

За словами педагога, вона прийшла в один із м'ясних магазинів Житомира та почула неприємний діалог. Продавці розповідали про якийсь продукт та його місце виробництва - Івано-Франківська область. Продавець заявила, що в нього ще й "ужасноє названіє". До того ж її підтримав колега, який теж був за прилавком.

Магазин, в якому виник мовний скандал (facebook.com/Svitlana Rospotniuk)

Роспотнюк не втрималась і зробила жінці зауваження, зазначивши, що в Україні повинні обслуговувати державною мовою. Однак, це їм не сподобалось.

"Почалися крики до мене типу: "какая разница?", "имею право", щось про Конституцію України й далі нерозбірливо. На що я спокійно відповідаю, що якщо ви маєте повне право розмовляти як бажаєте, значить, я можу це зняти на відео і далі ми розмову зафільмуємо", - каже потерпіла.

Після цього неадекватні продавці вибігли та почали пхати жінку. Чоловік, який у два рази вищий та більший за Світлану, вдарив її об скляне вікно та виштовхав з магазину.

Продавці, які напали на жінку (скриншот)

Це вже не перший випадок

Далі жінка викликала поліцію та подала відповідну заяву. Однак, відразу після виклику поліції чоловік швидко втік. А жінка-продавець взагалі почала заперечувати його існування.

"Все поліцією задокументовано, сліди нападу теж. Доки чекали наряд, то чули відгуки від місцевих, що це не перший прояв проросійської позиції даної пари. Робіть висновки, чи варто купувати "українські" курчата з присмаком московська", - додала Світлана Роспотнюк.

Відомо, що сама продавчиня у соціальних мережах закликає "помиритися з країною-агресоркою, бо втомилась від війни".