В Житомире продавцы одного из магазинов попали в языковой скандал. В частности, они набросились на женщину из-за замечаний относительно языка обслуживания. Также они оскорбляли один из городов на западе Украины.

Что случилось

По словам педагога, она пришла в один из мясных магазинов и услышала неприятный диалог. Продавцы рассказывали о каком-то продукте и его месте производства - Ивано-Франковская область. Продавщица заявила, что у него еще и "ужасноє названіє". К тому же ее поддержал коллега, который тоже был за прилавком.

Магазин, в котором возник языковой скандал (facebook.com/Svitlana Rospotniuk)

Роспотнюк не удержалась и сделала женщине замечания, отметив, что в Украине должны обслуживать государственным языком. Однако это им не понравилось.

"Начались крики ко мне типа: "какая разница?", "имею право", что-то о Конституции Украины и дальше неразборчиво. На что я спокойно отвечаю, что если вы имеете полное право разговаривать как хотите, значит, я могу это снять на видео и дальше мы разговор заснимем", - говорит потерпевшая.

После этого неадекватные продавцы выбежали и стали толкать женщину. Мужчина, который в два раза выше и больше Светланы, ударил ее об стеклянное окно и вытолкал из магазина.

Продавцы, напавшие на женщину (скриншот)

Это уже не первый случай

Далее женщина вызвала полицию и подала соответствующее заявление. Однако сразу после вызова полиции мужчина быстро скрылся. А женщина-продавец вообще начала отрицать его существование.

"Все полицией задокументировано, следы нападения тоже. Пока ждали наряд, то слышали отзывы от местных, что это не первое проявление пророссийской позиции данной пары. Делайте выводы, стоит ли покупать "украинских" цыплят с привкусом московска", - добавила Светлана Роспотнюк.

Известно, что сама продавщица в социальных сетях призывает "помириться со страной-агрессоркой, потому что устала от войны".