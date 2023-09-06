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Побережіть гаманці! Ці знаки Зодіаку можуть мати проблеми з грошима найближчим часом

Кому зі знаків Зодіаку варто бути обережнішими з грошима (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на вересень обіцяє активний та динамічний місяць для багатьох представників зодіакального сузір'я. Однак більшість вересня буде під впливом ретроградного Меркурія, а це означає, що можуть бути неприємності. У тому числі фінансові.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими з грошима у вересні. Хто потрапив до списку - читайте нижче.

Овен

Вам варто згадати про розумну економію, бо на початку осені ви будете схильні кидати гроші на вітер або нерозумно до них ставитись. Найбільша стаття ваших витрат - на задоволення. У першій половині місяця на вас чекає фінансовий сюрприз, а в другій - спрага пригод може швидко спустошити ваші кишені.

Лев

Вам слід переглянути свій список витрат на вересень. У ньому явно з'явилося кілька статей, яких варто позбутися. Заощаджені кошти можна буде вкласти в навчання або інвестувати в новий проєкт. Ближче до кінця місяця у вас може змінитись ситуація на роботі, постарайтеся підготуватися до неї фінансово.

Терези

Ви давно хочете щось змінити у своїй кар'єрі, і саме у вересні ситуація почне на вас тиснути. Початок осені стане для вас періодом випробувань і перед вами буде нелегкий вибір - ризик залишитися без роботи або зовсім новий вид діяльності. Пам'ятайте, що рішення необхідно ухвалювати лише вам.

Водолій

Постарайтеся у вересні уникнути боргів - не позичайте для себе і не давайте комусь у борг. Початок осені для вас - не найкращий період для таких ризикованих операцій із грошима. Перегляньте свій бюджет, почніть планувати витрати та доходи. І стримуйте свої спокуси імпульсивних покупок у вересні.

До речі, раніше ми писали, які прогнози дали астрологи кожному знаку Зодіаку на вересень.

А ще розповідали, що до NASA додали 13 сузір'я й у всіх змінить знак Зодіаку.

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