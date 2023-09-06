Побережіть гаманці! Ці знаки Зодіаку можуть мати проблеми з грошима найближчим часом

Овен

Вам варто згадати про розумну економію, бо на початку осені ви будете схильні кидати гроші на вітер або нерозумно до них ставитись. Найбільша стаття ваших витрат - на задоволення. У першій половині місяця на вас чекає фінансовий сюрприз, а в другій - спрага пригод може швидко спустошити ваші кишені.

Лев

Вам слід переглянути свій список витрат на вересень. У ньому явно з'явилося кілька статей, яких варто позбутися. Заощаджені кошти можна буде вкласти в навчання або інвестувати в новий проєкт. Ближче до кінця місяця у вас може змінитись ситуація на роботі, постарайтеся підготуватися до неї фінансово.

Терези

Ви давно хочете щось змінити у своїй кар'єрі, і саме у вересні ситуація почне на вас тиснути. Початок осені стане для вас періодом випробувань і перед вами буде нелегкий вибір - ризик залишитися без роботи або зовсім новий вид діяльності. Пам'ятайте, що рішення необхідно ухвалювати лише вам.

Водолій

Постарайтеся у вересні уникнути боргів - не позичайте для себе і не давайте комусь у борг. Початок осені для вас - не найкращий період для таких ризикованих операцій із грошима. Перегляньте свій бюджет, почніть планувати витрати та доходи. І стримуйте свої спокуси імпульсивних покупок у вересні.