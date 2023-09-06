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Поберегите кошельки! У этих знаков Зодиака могут быть проблемы с деньгами в ближайшее время

Кому из знаков Зодиака стоит быть осторожнее с деньгами (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на сентябрь обещает активный и динамичный месяц для многих представителей зодиакального созвездия. Однако большая часть сентября будет под влиянием ретроградного Меркурия, а это значит, что могут быть неприятности. В том числе и финансовые.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым стоит быть осторожнее с деньгами в сентябре. Кто попал в список - читайте ниже.

Овен

Вам стоит вспомнить о разумной экономии, так в начале осени вы будете склонны бросать деньги на ветер или неразумно к ним относиться. Самая большая статья ваших расходов - на удовольствия. Во первой половине месяца вас ждет финансовый сюрприз, а во второй - жажда приключений может быстро опустошить ваши карманы.

Лев

Вам стоит пересмотреть свой список расходов на сентябрь. В нем явно появилось несколько статей, от которых стоит избавиться. Сэкономленные средства можно будет вложить в обучение или инвестировать в совершенно новый проект. Ближе к концу месяца у вас может поменяться ситуация на работе, постарайтесь подготовиться к ней финансово.

Весы

Вы давно хотите что-то изменить в своей карьере и именно в сентябре ситуация начнет на вас давить. Начало осени станет для вас периодом испытаний и перед вами будет нелегкий выбор - риск остаться без работы или совершенно новый род деятельности. Помните, что решение необходимо принимать только вам.

Водолей

Постарайтесь в сентябре избежать долгов - не одалживайте для себя и не давайте кому-то взаймы. Начало осени для вас - не самый лучший период для таких рискованных операций с деньгами. Пересмотрите свой бюджет, начните планировать расходы и доходы. И сдерживайте свои соблазны импульсивных покупок в сентябре.

Кстати, ранее мы писали о том, какие прогнозы дали астрологи каждому знаку Зодиаку на сентябрь.

А еще рассказывали, что в NASA добавили 13 созвездие и у всех сдвинется знак Зодиака.

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