На узбережжі Бердянська помітили гігантського морського жителя: страшне фото

На узбережжі Бердянська помітили гігантську медузу (фото: canva.com)

Відпочиваючі зловили і показали на фото велику медузу

На узбережжі Бердянська помітили гігантську медузу. На курорті в Запорізькій області турист зловив великого морського жителя і показав на фото. Відповідний знімок оприлюднено в Telegram-каналі "Х**вий Харків".

У підписі до знімка повідомляється, що житель Харкова зловив гігантську медузу і вирішив показати її на фото, щоб туристи реалістично уявляли собі відпочинок на морі.

Буквально через кілька тижнів з початку пляжного сезону в Україні медузи заполонили більшість пляжів в азовському морі. Іноді їх настільки багато, що зайти в воду просто неможливо. Відпочиваючі раніше показували сильні опіки, залишені після зіткнення з медузами, а також інших морських мешканців, що перешкоджають нормальному відпочинку.

На узбережжі Бердянська помітили гігантську медузу (фото: Х ** вий Харків)

За словами медиків, зазвичай медузи, що живуть в акваторії Азовського і Чорного морів, жалять не сильніше за кропиву, але чутливість до них може бути різною. У деяких виникає сильна алергічна реакція - тоді може знадобитися допомога лікаря.

Якщо вас обпекла медуза, місце опіку потрібно промити морською водою, а потім - розчином соди, радять медики. Пропорція - 1 чайна ложка соди на склянку води. Симптоми печіння після цієї процедури зазвичай проходять протягом декількох хвилин.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, на які пляжі в Україні категорично не варто їхати.

Також ми розбиралися, скільки насправді коштує відпочинок на морі в Бердянську.