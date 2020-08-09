Пляжи опасны: куда категорически не стоит ехать на отдых в Украине

Куда категорически не стоит ехать на отдых в Украине (коллаж РБК-Украина)

В курортной Затоке выявили загрязнение морской воды вредоносными микробами

В Затоку сейчас категорически не стоит ехать на отдых. Связано это с тем, что на этом курорте выявлены пляжи, не соответствующие нормальному уровню загрязнения. При этом на одесских пляжах вода соответствует всем санитарным нормам и пригодна для купания. Где конкретно не стоит купаться – читайте ниже.

Как сообщается в областном лабораторном центре Минздрава, по данным исследования образцов, взятых на разных пляжах в Одессе и Одесской области, большинство пляжей соответствуют всем нормам.

"Пробы воды взяли 3 августа на всех пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, и они показали, что вода соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям", - отмечается в сообщении.

Исключением стали пляжи в курортной Затоке, где обнаружилось загрязнение морской воды вредоносными микробами.

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