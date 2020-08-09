ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пляжи опасны: куда категорически не стоит ехать на отдых в Украине

Затока, Воскресенье 09 августа 2020 07:39
Пляжи опасны: куда категорически не стоит ехать на отдых в Украине
Куда категорически не стоит ехать на отдых в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В курортной Затоке выявили загрязнение морской воды вредоносными микробами

В Затоку сейчас категорически не стоит ехать на отдых. Связано это с тем, что на этом курорте выявлены пляжи, не соответствующие нормальному уровню загрязнения. При этом на одесских пляжах вода соответствует всем санитарным нормам и пригодна для купания. Где конкретно не стоит купаться – читайте ниже.

Как сообщается в областном лабораторном центре Минздрава, по данным исследования образцов, взятых на разных пляжах в Одессе и Одесской области, большинство пляжей соответствуют всем нормам.

"Пробы воды взяли 3 августа на всех пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, и они показали, что вода соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям", - отмечается в сообщении.

Исключением стали пляжи в курортной Затоке, где обнаружилось загрязнение морской воды вредоносными микробами.

Напомним, что ранее мы рассказывали об уютном месте на Черном море, где всегда мало туристов.

Также мы писали, что Европу накрывает вторая волна коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Одессакурортпляжный сезонЗатока
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь