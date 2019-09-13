ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Победительницей Мисс Украина 2019 стала студентка КИМО: горячие фото красотки

STYLERЖизнь    13.09.2019 - 08:27
Победительницей Мисс Украина 2019 стала студентка КИМО: горячие фото красотки
Мисс Украина 2019 (фото: facebook.com/missukraineofficial)

23-летняя студентка 3-го курса КИМО выиграла конкурс красоты

Вчера, 12 сентября, в Киеве в Дворце "Украина" состоялся финальный конкурс красоты Мисс Украина 2019. Победительницей конкурса стала 23-летняя Маргарита Паша, которая учится на 3 курсе Киевского института международных отношений. Об этом сообщают "Факты".

Маргарита не только является студенткой столичного вуза, но и еще мастером спорта по художественной гимнастике. За победу в конкурсе красоты девушка получила 400 тысяч гривен.

Победительницей Мисс Украина 2019 стала студентка КИМО: горячие фото красотки

Мисс Украина 2019 (фото: instagram.com/missukraine_official)

Теперь украинка представит нашу страну на международном конкурсе Мисс Мира 2019, который пройдет в декабре в Таиланде.

Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

В этом году концепцией конкурса была тема четырех континентов: Европы, Азии, Америки и Африки. Участницы Мисс Украина 2019 демонстрировали также качества, которые относятся к данным континентам: европейскую аристократичность, африканский темперамент, азиатскую экзотику и американскую свободу.

Стоит отметить, что в конкурсе принимали участие 24 девушки в возрасте от 17 до 25 лет. При этом они были отобраны из 17 тысяч претенденток.

На конкурсе выступили разные артисты, среди которых были Макс Барских, Оля Полякова, Артем Пивоваров, Dan Balan, Mozgi, Tayanna, Kadnay, Alekseev и другие.

Напомним, что участницу Мисс Украина Марину Киосе обвинили в увеличении груди.

Ранее сообщалось о том, что одна из участниц конкурса Мисс Украина оказалась сестрой директора.

"Гордость": победительница шоу Холостяк выиграла престижный конкурс красоты (фото) Скандальная "Мисс Украина" показала пикантные фото из Таиланда
Новости Украины Мисс Украинаконкурс красоты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь