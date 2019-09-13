Победительницей Мисс Украина 2019 стала студентка КИМО: горячие фото красотки

Мисс Украина 2019 (фото: facebook.com/missukraineofficial)

23-летняя студентка 3-го курса КИМО выиграла конкурс красоты

Вчера, 12 сентября, в Киеве в Дворце "Украина" состоялся финальный конкурс красоты Мисс Украина 2019. Победительницей конкурса стала 23-летняя Маргарита Паша, которая учится на 3 курсе Киевского института международных отношений. Об этом сообщают "Факты".

Маргарита не только является студенткой столичного вуза, но и еще мастером спорта по художественной гимнастике. За победу в конкурсе красоты девушка получила 400 тысяч гривен.

Мисс Украина 2019 (фото: instagram.com/missukraine_official)

Теперь украинка представит нашу страну на международном конкурсе Мисс Мира 2019, который пройдет в декабре в Таиланде.

Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

В этом году концепцией конкурса была тема четырех континентов: Европы, Азии, Америки и Африки. Участницы Мисс Украина 2019 демонстрировали также качества, которые относятся к данным континентам: европейскую аристократичность, африканский темперамент, азиатскую экзотику и американскую свободу.

Стоит отметить, что в конкурсе принимали участие 24 девушки в возрасте от 17 до 25 лет. При этом они были отобраны из 17 тысяч претенденток.

На конкурсе выступили разные артисты, среди которых были Макс Барских, Оля Полякова, Артем Пивоваров, Dan Balan, Mozgi, Tayanna, Kadnay, Alekseev и другие.

Напомним, что участницу Мисс Украина Марину Киосе обвинили в увеличении груди.

Ранее сообщалось о том, что одна из участниц конкурса Мисс Украина оказалась сестрой директора.