Переможницею Міс Україна 2019 стала 24-річна студентка: гарячі фото красуні

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

24-річна студентка 3-го курсу КІМВ Маргарита Паша виграла конкурс краси

Вчора, 12 вересня, в Києві в Палаці "Україна" відбувся фінальний конкурс краси Міс Україна 2019. Переможницею конкурсу стала 24-річна Маргарита Паша, яка навчається на 3 курсі Київського інституту міжнародних відносин.

Маргарита не тільки є студенткою столичного вузу, але і ще майстром спорту з художньої гімнастики. За перемогу в конкурсі краси дівчина отримала 400 тисяч гривень.

Міс Україна 2019 (фото: instagram.com/missukraine_official)

Тепер українка представить нашу країну на міжнародному конкурсі Міс Світу 2019, який пройде в грудні в Таїланді.

Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

У цьому році концепцією конкурсу була тема чотирьох континентів: Європи, Азії, Америки та Африки. Учасниці Міс Україна 2019 демонстрували також якості, які відносяться до даних континентах: європейську аристократичність, африканський темперамент, азіатську екзотику і американську свободу.

Варто зазначити, що в конкурсі брали участь 24 дівчини віком від 17 до 25 років. При цьому вони були відібрані з 17 тисяч претенденток.

На конкурсі виступили різні артисти, серед яких були Макс Барських, Оля Полякова, Артем Пивоварів, Dan Balan, Mozgi, Tayanna, Kadnay, Alekseev та інші.

Нагадаємо, що учасницю Міс Україна Марину Кіосе звинуватили в збільшенні грудей.

Раніше повідомлялося про те, що одна з учасниць конкурсу Міс Україна виявилася сестрою директора.