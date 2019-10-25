Победительница "Україна має талант" получила премию в РФ: все детали

Победительница первого сезона шоу "Україна має талант" Ксения Симонова получила российскую литературную премию "Просвещение через книгу" за свою работу "Всюду Бог". Об этом она написала на своей странице в Instagram.

В своей книги она пишет об интересных встречах, местах и храмах, кторые ей удалось посетить во время своих гастролей, которые проходили по всему миру. В конце книги можно увидеть авторские рисунки Симоновой.

Книга Ксении Симоновой (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)

Это уже вторая книга крымской художницы. В 2014 году вышла ее первая работа под названием "Другая история". Эта книга была издана в Китае и переведена на китайский язык. Она также готовится к изданию в США и Великобритании.

Конкурс изданий "Просвещение через книгу" проводился по благословению патриархом Русской православной церкви Кирилла. Цель конкурса - выявление программ, которые соответствуют идеалам духовного просвещения и патриотического воспитания.

Ксения Симонова (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)

Стоит отметить, что Симонова является мастером песочной анимации. Она была победительницей "Україна має талант" в 2009 году. В следующем году она стала финалисткой российского конкурса "Минута славы-2010".

Также в 2010 году она получила звание "Заслуженный художник АР Крым", а в 2013 году - "Заслуженный деятель искусств Украины". В 2019 году Всения заняла третье место в финале America's Got Talent.