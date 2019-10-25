Переможниця "Україна має талант" отримала премію в РФ: усі деталі

Переможниця першого сезону шоу "Україна має талант" Ксенія Симонова отримала російську літературну премію "Просвітництво через книгу" за свою роботу "Всюди Бог". Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

У своїй книзі вона пише про цікаві зустрічі, місця і храми, які їй вдалося відвідати під час своїх гастролей, які проходили по всьому світу. Наприкінці книги можна побачити авторські малюнки Симонової.

Книга Ксенії Симонової (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)

Це вже друга книга кримської художниці. У 2014 році вийшла її перша робота під назвою "Інша історія". Ця книга була видана в Китаї і переведена на китайську мову. Вона також готується до видання в США і Великобританії.

Конкурс видань "Просвітництво через книгу" проводився з благословення патріархом Російської православної церкви Кирила. Мета конкурсу - виявлення програм, які відповідають ідеалам духовного просвітництва та патріотичного виховання.

Ксенія Симонова (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)

Варто зазначити, що Симонова є майстром пісочної анімації. Вона була переможницею "Україна має талант" у 2009 році. У наступному році вона стала фіналісткою російського конкурсу "Хвилина слави-2010".

Також в 2010 році вона отримала звання "Заслужений художник АР Крим", а у 2013 році - "Заслужений діяч мистецтв України". У 2019 році Всения посіла третє місце у фіналі America's Got Talent.