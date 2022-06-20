Победительница "Холостяка" и сторонник гостевого брака выходит замуж: стало известно - за кого

Александра говорит, что предложение руки и сердца было не слишком романтичным - все произошло прямо в постели.

"Это было очень не романтично, совсем не так, как в кино. Это было в постели, накануне моей поездки в Украину в январе... Поэтому нет никаких фотографий, видеосъемок. Со свадьбы будут фото, будет видео", - рассказала Александра.

В начале июня у Саши и ее возлюбленного родилась дочь.

Свадьбу пара планировала отмечать в этом августе, но из-за войны празднование перенесли на следующий год. Событие планируют отметить либо в США, либо в Украине.

"А насчет локации мы не начинали заниматься организацией. И, видимо, слава Богу, что не вносили никаких задатков никуда. Получилось, что в январе было предложение, дальше я полетела в Украину, а через три недели началась война", - говорит она.

Кто жених?

Муж и отец ребенка Александры из Латинской Америки, его имени она не разглашает. Лишь призналась, что он занимается недвижимостью в Калифорнии. Однако фото с любимым делится с удовольствием.

Именно ради любимого Шульгина и переехала из Майами в Лос-Анджелес, где и забеременела и родила первенца.

Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Своего любимого Саша называет Суперменом, ведь он дарит ей настоящее счастье.

Саша - поклонница гостевого брака

Это брачные отношения между партнерами, не проживающими вместе.

"Я до сих пор считаю, что гостевой брак - это лучший брак, который может существовать. Я даже предлагала своему мужу такое, но он сказал: "Ты что, как такое возможно?" - то есть он настоял на том, чтобы мы жили вместе", - говорит она.

Она планирует некоторое время пожить с дочкой в Майами. Чтобы муж к ним приезжал "в гости". Пока что они живут в ЛА, в большом доме, где у Саши есть свое время и пространство.

"Не знаю, что-то такое у меня видение... Конечно, когда появилась малышка, то хочется, чтобы твой муж был рядом. Но иногда, может потом, захочется отдохнуть. И вот для этого можно поехать на месяц, на два в Майами... Мне кажется, что счастливый брак - это брак, когда люди отдыхают друг от друга", - добавила она.

Для справки

Александра Шульгина победила в первом сезоне Холостяка (2011), где девушки боролись за сердце Максима Чмерковского - украинско-американского танцора, чемпиона по латинским танцам, хореографа, инструктора, телеведущего и киноактера.

К сожалению, отношения у Макса и Саши не сложились почти сразу после шоу. Чмерковский заявил, что "не нашел для себя идеала".

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