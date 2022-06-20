Переможниця "Холостяка" і прихильниця гостьового шлюбу виходить заміж: стало відомо - за кого

Олександра каже, що пропозиція руки і серця була не надто романтичною - все сталося просто у ліжку.

"Це було дуже не романтично, зовсім не так, як у кіно. Це було в ліжку, напередодні моєї поїздки в Україну в січні... Тому немає жодних фотографій, відеозйомок. З весілля будуть фото, буде відео", - розповіла Олександра.

На початку червня у Саші та її коханого народилася донечка.

Весілля пара планувала відзначати цього серпня, але через війну святкування перенесли на наступний рік. Подію планують відзначити або в США, або в Україні.

"А щодо локації ми не починали займатися організацією. І, мабуть, дякувати Богові, що не вносили жодних завдатків нікуди. Вийшло, що в січні була пропозиція, далі я полетіла в Україну, а за три тижні почалася війна", - каже вона.

Хто наречений?

Чоловік і батько дитини Олександри з Латинської Америки, його імені вона не розголошує. Лише зізналася, що він займається нерухомістю в Каліфорнії. Проте фото з коханим ділиться із задоволенням.

Саме заради коханого Шульгіна й переїхала з Маямі в Лос-Анджелес, де й завагітніла й народила первістка.

Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Свого коханого Саша називає Суперменом, адже він дарує їй справжнє щастя.

Саша - прихильниця гостьового шлюбу

Це шлюбні стосунки між партнерами, що не проживають разом.

"Я досі вважаю, що гостьовий шлюб - це найкращий шлюб, який може існувати. Я навіть пропонувала своєму чоловікові таке, але він сказав: "Ти що, як таке можливо?" - тобто він наполіг на тому, щоб ми жили разом", - каже вона.

Вона планує певний час пожити з донькою в Маямі. Щоб чоловік до них приїздив "в гості". Поки що вони живуть в ЛА, у великому домі, де у Саші є свій час і простір.

"Не знаю, щось таке в мене бачення... Звісно, коли з'явилася мала, то хочеться, щоб твій чоловік був поряд. Але інколи, може потім, захочеться відпочити. І ось для цього можна поїхати на місяць, на два в Маямі... Мені здається, що щасливий шлюб - це шлюб, коли люди відпочивають одне від одного", - додала вона.

Для довідки

Олександра Шульгіна перемогла в першому сезоні Холостяка (2011), де дівчата змагалися за серце Максима Чмерковського - українсько-американського танцюриста, чемпіона з латинських танців, хореографа, інструктора, телеведучого та кіноактора.

На жаль, стосунки у Макса і Олександри не склалися майже одразу після шоу. Чмерковський заявив, що "не знайшов для себе ідеалу".

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