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Победительница Холостяка 11 Богдан рассталась с Заливако: "в душе больно и грустно"

Новина українською →
Понедельник 13 июня 2022 17:28
Победительница Холостяка 11 Богдан рассталась с Заливако: "в душе больно и грустно" Анна Богдан и Михаил Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Автор: Марина Настевич

Победительница 11-го сезона романтического реалити-шоу Холостяк Анна Богдан объявила, что они с главным героем Михаилом Заливако расстались. Девушка призналась, что это решение было для нее трудным, но окончательным.

В своих Instagram-сторис она поделилась романтическими совместными фото с бывшым возлюбленным и отметила, что ей сейчас очень больно.

Ранее Богдан написала пост, в котором раскрыла, что они с Заливако больше не пара. Последнее время она перестала выкладывать снимки с ним и многие поклонники начали писать и интересоваться, куда же пропал Михаил.

"Очень много вопросов задают мне: где делся Миша? почему нет Миши? вы разошлись? и так далее… Я очень долго не могла найти в себе силы, чтобы сказать вам. Иначе бы посыпалось еще больше вопросов, которые меня просто разбили бы еще больше. К сожалению, наши отношения закончились, это мое окончательное решение. Это решение далось мне тяжело", - поделилась Анна.

Победительница Холостяка 11 Богдан рассталась с Заливако: &quot;в душе больно и грустно&quot;

Холостяк 11 Заливако и победительница шоу Богдан расстались (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Девушка добавила, что их знакомство было самым интересным, очень классная история, которую она всегда будет помнить.

Бывшая жена экс-главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана также попросила фолловеров не спрашивать у нее, почему так произошло. Она хочет это "прожить в своей тишине".

Впрочем, позже Анна сама выложила совместные фото с Михаилом в разделе сторис и призналась, что тяжело переживает расставание.

Победительница Холостяка 11 Богдан рассталась с Заливако: &quot;в душе больно и грустно&quot;Победительница Холостяка 11 Богдан рассталась с Заливако: &quot;в душе больно и грустно&quot;Победительница Холостяка 11 Богдан рассталась с Заливако: &quot;в душе больно и грустно&quot;

Богдан вспомнила лучшие моменты с Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"Просматриваю наши общие фото… Самой сложно поверить, что наша история закончилась и что нет хэппи-энда. В душе больно и грустно. Вижу все ваши сообщения. Сейчас пока не готова выходить в сториз. Нужно время…", - написала Богдан.

Заливако пока что хранит молчание и никак не прокомментировал расставание с девушкой.

Отметим, что Анна стала победительницей проекта Холостяк 11 весной 2021 года. Пара быстро стала жить вместе, они много путешествовали и делились романтическими кадрами. Заливако даже оставил в Харькове свой бизнес и переехал в Киев к избраннице.

Впрочем, многие пользователи сети выразили в комментариях мнение, что их отношения были лишь игрой на публику и прописаны в контракте, который сейчас подошел к концу.

Ранее мы писали, что главная героиня проекта Холостячка 2 Злата Огневич и победитель шоу Андрей Задворный уже не вместе - мужчина бросил певицу через полтора месяца отношений.

А также сообщали, что Александр Эллерт, который стал избранником Ксении Мишиной в первом сезоне шоу Холостячка, заявил, что после разрыва отношений с актрисой все еще надеется на то, что они будут вместе.

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Холостяк Михаил Заливако
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