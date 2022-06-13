Победительница Холостяка 11 Богдан рассталась с Заливако: "в душе больно и грустно"

Победительница 11-го сезона романтического реалити-шоу Холостяк Анна Богдан объявила, что они с главным героем Михаилом Заливако расстались. Девушка призналась, что это решение было для нее трудным, но окончательным.

В своих Instagram -сторис она поделилась романтическими совместными фото с бывшым возлюбленным и отметила, что ей сейчас очень больно.

Ранее Богдан написала пост, в котором раскрыла, что они с Заливако больше не пара. Последнее время она перестала выкладывать снимки с ним и многие поклонники начали писать и интересоваться, куда же пропал Михаил.

"Очень много вопросов задают мне: где делся Миша? почему нет Миши? вы разошлись? и так далее… Я очень долго не могла найти в себе силы, чтобы сказать вам. Иначе бы посыпалось еще больше вопросов, которые меня просто разбили бы еще больше. К сожалению, наши отношения закончились, это мое окончательное решение. Это решение далось мне тяжело", - поделилась Анна.

Холостяк 11 Заливако и победительница шоу Богдан расстались (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Девушка добавила, что их знакомство было самым интересным, очень классная история, которую она всегда будет помнить.

Бывшая жена экс-главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана также попросила фолловеров не спрашивать у нее, почему так произошло. Она хочет это "прожить в своей тишине".

Впрочем, позже Анна сама выложила совместные фото с Михаилом в разделе сторис и призналась, что тяжело переживает расставание.

Богдан вспомнила лучшие моменты с Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"Просматриваю наши общие фото… Самой сложно поверить, что наша история закончилась и что нет хэппи-энда. В душе больно и грустно. Вижу все ваши сообщения. Сейчас пока не готова выходить в сториз. Нужно время…", - написала Богдан.

Заливако пока что хранит молчание и никак не прокомментировал расставание с девушкой.

Отметим, что Анна стала победительницей проекта Холостяк 11 весной 2021 года. Пара быстро стала жить вместе, они много путешествовали и делились романтическими кадрами. Заливако даже оставил в Харькове свой бизнес и переехал в Киев к избраннице.

Впрочем, многие пользователи сети выразили в комментариях мнение, что их отношения были лишь игрой на публику и прописаны в контракте, который сейчас подошел к концу.