Победитель украинского Х-фактора женился на российской актрисе (фото)

Известный украинский музыкант и актер Вячеслав Онищенко, который стал победителем девятого сезона проекта "Х-фактор", женился на популярной российской актрисе Анастасии Ивановой, которая знакома зрителям по роли Юли Семакиной в сериале "Универ". Об этом сообщает СТБ.

Вячеслав Онищенко – киевский актер театра Золотые ворота, а также участник дуэта ZBS Band, с которым он завоевал победу в девятом сезоне проекта Х-фактор. Ему всего 24 года, и он номинировался на Киевской Пекторали за лучший актерский дебют в 2015 году. Снялся в таких фильмах как: "С волками жить", "За три дня до любви", "Два берега надежды", "Цветы жизни", "Тот, кто не спит", "Центральная больница", "Возвращение Мухтара" и других.

Анастасия Иванова – российская актриса, которой в мае исполнилось 28 лет. Родилась и выросла в Волгограде, в семье известного футболиста. Сейчас активно снимается как в российских проектах, так и в украинских. Кроме популярного сериала "Универ", снялась также в фильмах "Путешествие к центру души", "Последний бой", "По праву любви", "Наследница поневоле" и других. В 2019 году должен выйти на экраны фильм "Княжна" (производство Украина) с ее участием.

Анастасия Иванова (instagram.com/nastyavanya)

О своем романе молодые люди не сильно распространялись, однако в начале июня они сообщила поклонникам о грядущей свадьбе. Расписались молодожены в одном из ЗАГСов города Волгограда.

Владислав Онищенко женился на российской актрисе (фото: СТБ)

Напомним, ранее мы писали о том, что Виктор Павлик рассказал, планирует ли заводить ребенка c молодой любовницей.

А также рассказывали о том, что победительница Холостяка 9 заговорила о личных проблемах.