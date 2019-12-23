Победитель Танцев со звездами готов сняться в "клубничке": с кем и за сколько

Женя Кот сделал необычное признание (Коллаж РБК-Украина)

Женя Кот сделал необычное признание на камеру

Победитель шоу Танцы со звездами Женя Кот сделал необычное признание. Он вместе с блогером Русланом Кузнецовым и ведущим Люкс ФМ Женей Фешаком сыграл в игру "Правда или действие" в программе "Ночь в баре" и ему пришлось ответить на откровенный вопрос о съемках в интимных видео.

Женя Кот отреагировал на вопрос бурно и признался, что в видео с лицами нетрадиционной сексуальной ориентации не снялся бы ни за какие деньги.

"А вот в обычном… за один или два лямчика баксов…, да со своей женой. Может быть", - рассказал Женя Кот.

Кроме того, звезда Танцев со звездами признался, что хотел бы петь.

Стоит отметить, что 31-летний Женя Кот женился совсем недавно – в январе 2019 года. Его избранницей стала четырехкратная чемпионка мира по танцу на пилоне Наталья Татаринцева. У звездной пары свадьба состоялась на одном из островов недалеко от Таити.

Женя Кот стал популярным после победы в шоу "Танцуют все!", где он танцевал в паре с солисткой Quest Pistols Show Мариам Туркменбаевой. В проекте Танцы со Звездами он участвует с 2017 года. В 2019 году он выиграл в шоу в паре с актрисой Ксенией Мишиной.

Победитель Танцев со звездами Женя Кот сделал признание о "клубничке"