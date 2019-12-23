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Переможець Танців з зірками готовий знятися в "полуничці": з ким та за скільки

STYLERЖиття    23.12.2019 - 18:36
Переможець Танців з зірками готовий знятися в "полуничці": з ким та за скільки
Женя Кот зробив незвичайне зізнання (Колаж РБК-Україна)

Женя Кот зробив незвичайне зізнання на камеру

Переможець шоу Танці з зірками Женя Кот зробив незвичайне зізнання. Він разом з блогером Русланом Кузнєцовим та ведучим Люкс ФМ Женею Фешаком зіграв у гру "Правда чи дія" у програмі "Ніч в барі" і йому довелося відповісти на відверте запитання про зйомки в інтимних відео.

Женя Кот відреагував на питання бурхливо і зізнався, що у відео з особами нетрадиційної сексуальної орієнтації не знявся б ні за які гроші.

"А от у звичайному... за один або два лямчика баксів..., та зі своєю дружиною. Може бути", - розповів Женя Кіт.

Крім того, зірка Танців з зірками зізнався, що хотів би співати.

Варто відзначити, що 31-річний Женя Кот одружився зовсім недавно – у січні 2019 року. Його обраницею стала чотириразова чемпіонка світу з танцю на пілоні Наталія Татаринцева. У зіркової пари весілля відбулося на одному з островів недалеко від Таїті.

Женя Кот став популярним після перемоги в шоу "Танцюють всі!", де він танцював у парі з солісткою Quest Pistols Show Маріам Туркменбаєвою. У проекті Танці з Зірками він бере участь з 2017 року. У 2019 році він виграв у шоу в парі з актрисою Ксенією Мішиною.

Переможець Танців з зірками Женя Кот зробив зізнання про "полуничку"

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