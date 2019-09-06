У меня мудрая жена: участник Танцев со звездами Женя Кот рассказал о "романе" с Мишиной

Фото: Женя Кот и Ксения Мишина (1plus1ua)

Женя Кот сообщил, что у его супруги совсем нет повода волноваться об измене

Участник третьего сезона Танцев со звездами 2019 Женя Кот рассказал о слухах, которые ходят вокруг него и его партнерши по танцам актрисе Ксение Мишиной. Как известно, пара появилась на двух выпусках в шоу, а ей уже приписали бурный роман. Так ли это, или нет, прокомментировал сам Женя в интервью изданию Viva.

По словам участника, люди видят то, что хотят видеть, и между ним и 31-летней Мишиной нет никаких романтических отношений. Он отметил, что было бы лучше, если бы люди обсуждали его профессиональные качества, а не личную жизнь.

Фото: Женя Кот и Ксения Мишина (1plus1ua)

"Нас окружают сплетни, так всем интереснее жить. Мне было бы намного приятнее, если бы обсуждали мое творчество и мою любовь к делу. Даже не хочу это обсуждать...", - сказал Кот.

Участник "Танцев" рассказал, что очень ценит мудрость своей жены Натальи Татаринцевой, так как она не верит этим слухам. Супруга Жени не реагирует на сплетни и абсолютно не ревнует.

Фото: Женя Кот и Наталья Татаринцева (viva.ua)

Как мы ранее писали, участница третьего сезона Танцев со звездами актриса Ксения Мишина, которая в паре с Евгением Котом набрала максимальные 30 баллов во втором выпуске шоу, поделилась откровениями.

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