Ты - наш победитель: певица восхитила зрителей на Голосе країни

Голос країни 2019 - Карина Арсентьева в Суперфинале впечатлила зрителей (фото: facebook.com/goloskrainy)

В Суперфинале Голоса країни второе место заняла Карина Арсентьева

В воскресенье, 21 апреля, состоялся четырнадцатый выпуск 9 сезона шоу Голос країни. В Суперфинале сразились четыре тренера и четыре исполнителя: Виктория Олейник, Андрей Хайят, Карина Арсентьева и Оксана Муха.

С небольшим преимуществом победила Оксана Муха, исполнившая песню легендарной Квитки Цисык "Де ти тепер".

Второй место заняла Карина Арсентьева, но многие зрители недовольны такими результатами, называя Карину своей фавориткой. Если к подопечной Дана Балана Оксане Мухе выдвигают претензии по поводу ее однотипности, то Арсентьеву хвалят за то, что она развивалась и была разносторонней на шоу, удивляя своими образами и вокальными данными.

Так, последней песней подопечной Потапа в Суперфинале шоу стал всемирный хит Уитни Хьюстон "I will always love you". Как известно, это очень сложная по вокалу композиция, с которой, по мнению зрителей, Карина справилась "на ура".

Голос країни 2019 - Карина Арсентьева в Суперфинале впечатлила зрителей (видео: YouTube/Голос країни)

Пользователи сети оказали молодой девушке активную поддержку, сказав, что у нее еще все впереди.

"Какая умничка, прям так заметно выросла со слепых прослушиваний!"

"Карина, ты умница! Продолжай развиваться и достигай новых высот! Надеюсь, скоро мы тебя услышим! Твой голос - бриллиантик!"

Жаль, что не победила... Ее соперница, ну реально, никак не развивалась на протяжении проекта, а Карина исполняла разные жанры!"

"Она была лучше, чем Муха! Потап все равно выиграл!"

"Карина, Потап - вы победители для многих! Просто продюсеры сделали ставку на Муху, и очень искусно манипулировали зрителем";

"Круто! Очень похоже на оригинальное исполнение."

Отметим, что от комментаторов досталось и стилистам шоу, которые облачили финалистов, а в частности, Карину Арсентьеву в нелепый наряд.

"Едрит мадрит, рученьки из жо*оньки у стилистов! Так испортить ребенка! А победить должна была именно она!"

"Невероятный голос! Льется, как ручеек в уши! А стилистов уволить к чертовой матери"

"Мама родная, кто ж ее так одел. У стилистов глаза есть?"

"Спела прекрасно, но платье безвкуснейшее, так испортить милую внешность - надо еще постараться. Вообще, работа "стилистов" в этом сезоне отстойная! Многих участников просто изуродовавали!"

Ранее Оксана Муха поразила зрителей в четвертьфинале "Голоса країни" исполнением украинской народной песни "Ворожка".

Напомним, что девушка с инвалидностью впечатлила судей и зрителей на "Голосе країни".