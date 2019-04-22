Ти - наш переможець: співачка захопила глядачів на Голосі країни

У Суперфіналі Голосу країни друге місце посіла Карина Арсентьєва
У неділю, 21 квітня, відбувся чотирнадцятий випуск 9 сезону шоу Голос країни. У Суперфіналі змагалися чотири тренера і чотири виконавці: Вікторія Олійник, Андрій Хайят, Карина Арсентьєва і Оксана Муха.
З невеликою перевагою перемогла Оксана Муха, яка виконала пісню легендарної Квітки Цісик "Де ти тепер".
Друге місце посіла Карина Арсентьєва, але багато глядачів незадоволені такими результатами, називаючи Карину своєю фавориткою. Якщо до підопічної Дана Балана Оксани Мухи висувають претензії з приводу її однотипності, то Арсентьеву хвалять за те, що вона розвивалася і була різнобічною на шоу, дивуючи своїми образами і вокальними даними.
Так, останньою піснею підопічної Потапа в Суперфіналі шоу став світовий хіт Уітні Х'юстон "I will always love you". Як відомо, це дуже складна по вокалу композиція, з якою, на думку глядачів, Карина впоралася "на ура".
Голос країни 2019 - Карина Арсентьєва в Суперфіналі вразила глядачів (відео: YouTube/Голос країни)
Користувачі мережі надали молодій дівчині активну підтримку, сказавши, що у неї все ще попереду.
Зазначимо, що від коментаторів дісталося і стилістам шоу, які одягнули фіналістів, а зокрема, Карину Арсентьеву в безглуздий наряд.
Раніше Оксана Муха вразила глядачів у чвертьфіналі "Голосу країни" виконанням української народної пісні "Ворожка".
Нагадаємо, що дівчина з інвалідністю вразила суддів і глядачів на "Голосі країни".