Победитель "Караоке на Майдане" погиб на шахте в Павлограде: осталась жена и двое маленьких сыновей

В Павлограде Днепропетровской области при обвале шахты погиб участник "Х-фактор" и "Караоке на Майдане", победитель и лауреат городских, областных и всеукраинских вокальных конкурсов Дмитрий Курасов.
Об этом сообщили на странице областной общественно-политической газеты "ТН-Экспресс".
Трагедия на шахте в Павлограде произошла 23 апреля. Во время демонтажных работ произошел обвал – один человек погиб и один был травмирован. Погибшего горняка искали несколько часов и обнаружили уже без признаков жизни.
Позже стало известно, что погибший – это 29-летний Дмитрий Курасов. Он был известен, как певец и музыкант, победитель многих украинских вокальных конкурсов и телешоу. Зрители его помнят по выступлению на шоу "Караоке на Майдане", а также по участию в "Х-фактор".
В одной из программ "Караоке на Майдане" Дмитрий Курасов стал победителем.
Дмитрий Курасов на "Караоке на Майдане"
Дмитрий Курасов не дожил всего месяц до своего 30-летия. У него осталась жена и двое маленьких сыновей – год и пять лет.
Он бы известен в родном городе, так как участвовал во всех фестивалях, праздниках и неоднократно выступал на различных мероприятиях.
Дмитрий Курасов с женой и сыновьями
"Я не знаю, когда он спал и отдыхал. Он и на шахте работал, и на свадьбах пел и играл, и подрабатывал, и выступал. Он отличный друг, муж и отец. Был настоящим живчиком. Спешил все успеть, будто чувствовал, что рано уйдет. Мы не можем поверить в это горе", - сообщила подруга семьи Ирина.
По роковому стечению обстоятельств, последняя песня в исполнении Курасова - "Как хочется жить".
Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области обнаружили в заброшенном колодце тела четверых человек.