Победитель "Караоке на Майдане" погиб на шахте в Павлограде: осталась жена и двое маленьких сыновей

Трагедия на шахте в Павлограде произошла 23 апреля. Во время демонтажных работ произошел обвал – один человек погиб и один был травмирован. Погибшего горняка искали несколько часов и обнаружили уже без признаков жизни.

Позже стало известно, что погибший – это 29-летний Дмитрий Курасов. Он был известен, как певец и музыкант, победитель многих украинских вокальных конкурсов и телешоу. Зрители его помнят по выступлению на шоу "Караоке на Майдане", а также по участию в "Х-фактор".

В одной из программ "Караоке на Майдане" Дмитрий Курасов стал победителем.

Дмитрий Курасов на "Караоке на Майдане"

Дмитрий Курасов не дожил всего месяц до своего 30-летия. У него осталась жена и двое маленьких сыновей – год и пять лет.

Он бы известен в родном городе, так как участвовал во всех фестивалях, праздниках и неоднократно выступал на различных мероприятиях.

Дмитрий Курасов с женой и сыновьями

"Я не знаю, когда он спал и отдыхал. Он и на шахте работал, и на свадьбах пел и играл, и подрабатывал, и выступал. Он отличный друг, муж и отец. Был настоящим живчиком. Спешил все успеть, будто чувствовал, что рано уйдет. Мы не можем поверить в это горе", - сообщила подруга семьи Ирина.

По роковому стечению обстоятельств, последняя песня в исполнении Курасова - "Как хочется жить".