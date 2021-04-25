Тела четырех человек обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области
В селе Плахтеевка Белгород-Днестровского района Одесской области 25 апреля в заброшенном колодце обнаружили тела четырех человек. Среди погибших трое мужчин и одна женщина.
Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Одесской области.
В полиции уточнили, что погибшие - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет. На месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации произошедшего.
Фото: место происшествия в Одесской области (od.npu.gov.ua)
Напомним, днем 24 апреля в Днепре неизвестный обстрелял автомобиль Toyota Land Cruiser, в результате чего погиб мужчина. В городе введена полицейская спецоперация.
Отметим, ранее, в Киеве неизвестный открыл огонь по дорожникам, которые выполняли ремонтные работы в Печерском районе.
РБК-Украина ранее сообщало, что в Киеве мужчина стрелял в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски.