Переможець "Караоке на Майдані" загинув на шахті в Павлограді: залишилася дружина і двоє маленьких синів

Трагедія на шахті в Павлограді сталася 23 квітня. Під час демонтажних робіт стався обвал – одна людина загинула й одна була травмована. Загиблого гірника шукали кілька годин і виявили вже без ознак життя.

Пізніше стало відомо, що загиблий – це 29-річний Дмитро Курасов. Він був відомий, як співак і музикант, переможець багатьох українських вокальних конкурсів і телешоу. Глядачі його пам'ятають по виступу на шоу "Караоке на Майдані", а також по участі в "Х-фактор".

В одній з програм "Караоке на Майдані" Дмитро Курасов став переможцем.

Дмитро Курасов на "Караоке на Майдані"

Дмитро Курасов не дожив лише місяць до свого 30-річчя. У нього залишилася дружина і двоє маленьких синів – рік і п'ять років.

Він би відомий в рідному місті, оскільки брав участь у всіх фестивалях, святах і неодноразово виступав на різних заходах.

Дмитро Курасов з дружиною і синами

"Я не знаю, коли він спав і відпочивав. Він і на шахті працював, і на весіллях співав і грав, і підробляв, і виступав. Він відмінний друг, чоловік і батько. Був справжнім живчиком. Поспішав все встигнути, ніби відчував, що рано піде. Ми не можемо повірити в це горе", - повідомила подруга сім'ї Ірина.

За фатальним збігом обставин, остання пісня у виконанні Курасова - "Як хочеться жити".