19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин стал отцом: первые фото с малышом

Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин и его жена Иванка стали в первый раз родителями.
Об этом стало известно из рекламной страницы в Instagram певца.
Отмечается, что 29 декабря 23-летняя Иванна Сасанчина родила на свет малыша. Это девочка.
В сети опубликовано фото, где отец ребенка запечатлен на кровати в послеродовой палате с новорожденным на груди. Судя по всему, у парочки были партнерские роды.
"Я счастлив. Благодарю Бога за это", – написал он
Роман Сасанчин в 19 лет стал отцом (фото: instagram.com/r.sasanchyn)
Напомним, что накануне беременная жена Иванна попала в больницу. У нее сильно разболелся живот и они решили, что начались схватки.
"Мы сегодня приехали в больницу по причине, что у Иванки начал очень сильно болеть живот. Она сегодня сдала все анализы, которые требовалось и завтра будет точная информация о родах", - писал артист.
Судя по всему, в больнице Иванна уже дала жизнь своему первенцу и теперь может ожидать только поздравлений.
Ранее мы сообщали, что победитель "Голоса страны" Сасанчин официально женился и сделал заявление о рождении ребенка.