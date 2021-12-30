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19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин став батьком: перші фото з малюком

Автор: Людмила Жукова

Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин і його дружина Іванка стали в перший раз батьками.

Про це стало відомо з рекламної сторінки в Instagram співака.

Народження дитини

Відзначається, що 29 грудня 23-річна Іванна Сасанчина народила на світ малюка. Це дівчинка.

У мережі опубліковано фото, де батько дитини зображений на ліжку в післяпологовій палаті з новонародженим на грудях. Судячи з усього, у пари були партнерські пологи.

"Я щасливий. Дякую Богові за це", - написав він

Роман Сасанчин в 19 років став батьком (фото: instagram.com/r.sasanchyn)

Нагадаємо, що напередодні вагітна дружина Іванна потрапила до лікарні. У неї сильно розболівся живіт і вони вирішили, що почалися сутички.

"Ми сьогодні приїхали в лікарню з причини, що в Іванки почав дуже сильно боліти живіт. Вона сьогодні здала всі аналізи, які були потрібні й завтра буде точна інформація про пологи", - писав артист.

Судячи з усього, в лікарні Іванна вже дала життя своєму первістку і тепер може очікувати тільки привітань.

Раніше ми повідомляли, що переможець "Голосу країни" Сасанчин офіційно одружився і зробив заяву про народження дитини.

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Голос країни