19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин став батьком: перші фото з малюком

Народження дитини

Відзначається, що 29 грудня 23-річна Іванна Сасанчина народила на світ малюка. Це дівчинка.

У мережі опубліковано фото, де батько дитини зображений на ліжку в післяпологовій палаті з новонародженим на грудях. Судячи з усього, у пари були партнерські пологи.

"Я щасливий. Дякую Богові за це", - написав він



Роман Сасанчин в 19 років став батьком (фото: instagram.com/r.sasanchyn)

Нагадаємо, що напередодні вагітна дружина Іванна потрапила до лікарні. У неї сильно розболівся живіт і вони вирішили, що почалися сутички.

"Ми сьогодні приїхали в лікарню з причини, що в Іванки почав дуже сильно боліти живіт. Вона сьогодні здала всі аналізи, які були потрібні й завтра буде точна інформація про пологи", - писав артист.

Судячи з усього, в лікарні Іванна вже дала життя своєму первістку і тепер може очікувати тільки привітань.