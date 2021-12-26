14-летний гений победил в "Україна має талант": он довел до слез всех

Так, на шоу пришли 110 участников, но лишь 11 людям повезло попасть в финал.

Но победу в результате одержал Артем Фесько из Житомирской области. Участник поражал своими вокальными способностями и исполнил высокую оперную партию, от которой у судей были муравьи!

Юный вокалист впервые признался, что его отец с ним не общается. Однако абсолютную любовь Артем получает от бабушки, которая поддерживает и учит внука.

Также парень сейчас переживает непростой период, ведь у него ломается голос. Кроме того, каждая перегрузка может закончиться для Артема сорванным голосом.

Что известно о финалистах

Mind2mind

Супружеская пара Марина и Джеймс. Во всем мире их знают как пару менталистов Mind2Mind. В частности, для перформанса на сцене они угадывали случайные вещи из карманов и сумок других людей.

К тому же интересно, что менталисты обещают сто тысяч каждому, кто докажет, что они используют секретные электронные устройства для общения между собой.

Mind2mind в финале шоу "Україна має талант"

Михаил Макаров

Ему 29 лет и он выступает в экспериментальном стиле bone breaking. Он повернул шею на 180 градусов на глазах у судей и удивил зрителей своей сверхъестественной гибкостью.

Отметим, что на кастинг он пришел с танцем шамана о борьбе человека с внутренним и получил 4 судейские "да".

Наталья Лебердюк и Денис Матросов

Так, Наталья и Денис из Киева объединили рисунок с театром и изобрели новый вид искусства. В частности, с помощью специальных фонарей на большом полотне меньше чем за 5 минут они изобразили всю боль Чернобыльской катастрофы.

Также они вспомнили судьбы тех, кто пострадал от роковой ошибки людей и спас жизни украинцев.

Эльдар Юлдашев

Этот воздушный акробат из Львова очаровал своим талантом всех. Эльдар - сын Рустама Юлдашева, который на сцене шоу продемонстрировал невероятную воздушную гимнастику с собаками и получил от судей 4 "да".

Сын не подвел отца, ведь после выступления юноши судьи аплодировали его таланту стоя.

Группа ZAPAL

Эта группа покорила сердце певицы Русланы. Музыканты играют на традиционном украинском инструменте цимбалы, гитаре и кахоне. Интересно, что солист группы сам из села, а его инструмент – семейная реликвия, которую подарил дедушка.

Андрей дорожит подарком и чтобы напомнить о таком виде инструмента решил играть на нем современную музыку.

Группа ZAPAL в финале шоу "Україна має талант"

Евгений Емельяненко и Влада Камышникова

Эта пара была первыми участниками второго выпуска легендарного шоу. Они продемонстрировали танцы на роликах и показали невероятные трюки.

Евгений Емельяненко и Влада Камышникова на шоу "Україна має талант"

Елизавета Крутикова

Девушка удивляла миллионы украинцев воздушной гимнастикой. Как известно, в 11 сезоне романтического реалити "Холостяк" она была одной из претенденток на сердце Михаила Заливака, но покинула проект в шестом выпуске.

А на "Украина имеет талант" Лиза показала свои профессиональные умения гимнастки.

Елизавета Крутикова "Україна має талант"

Дмитрий Политов

Этот парень исполнил пол-дэнс с элементами крампа, от которого судьи были в восторге!

Станислав Скачко

Участник продемонстрировал экстремальное силовое шоу, которое запомнилось судьям надолго. Он вызывал нешуточные эмоции у зрителей.

Артем Галис

Артем Галис вышел на сцену легендарного проекта с вокальным талантом. Он исполнил сложную оперную композицию.

Артём Галис на шоу "Україна має талант"