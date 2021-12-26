14-річний геній переміг в "Україна має талант": він довів до сліз усіх

Так, на шоу прийшли 110 учасників, але лише 11 людям пощастило потрапити у фінал.

Але перемогу в результаті здобув Артем Фесько з Житомирської області. Учасник вражав своїми вокальними здібностями та виконав високу оперну партію, від якої у суддів були мурашки!

Юний вокаліст вперше зізнався, що його батько з ним не спілкується. Однак абсолютну любов Артем отримує від бабусі, яка підтримує та вчить онука.

Також хлопець зараз переживає непростий період, адже в нього ламається голос. Окрім того, кожне перенавантаження може закінчитися для Артема зірваним голосом.

Що відомо про фіналістів

Mind2mind

Подружня пара Марина та Джеймс. У всьому світі їх знають як пару менталістів Mind2Mind. Зокрема, для перформансу на сцені вони вгадували випадкові речі з кишень та сумок інших людей.

До того ж цікаво, що менталісти обіцяють сто тисяч кожному, хто доведе, що вони використовують секретні електронні пристрої для спілкування між собою.

Михайло Макаров

Йому 29-років і виступає він в експериментальному стилі bone breaking. Він повернув шию на 180 градусів на очах у суддів та здивував глядачів своєю надприродною гнучкістю.

Зазначимо, що на кастинг він прийшов з танцем шамана про боротьбу людини з внутрішнім та отримав 4 суддівські "так".

Наталія Лебердюк та Денис Матросов

Так, Наталя та Денис із Києва об'єднали малюнок із театром та винайшли новий вид мистецтва. Зокрема, за допомогою спеціальних ліхтарів на великому полотні менше ніж за 5 хвилин вони зобразили весь біль Чорнобильської катастрофи.

Також вони згадали долі тих, хто постраждав від фатальної помилки людей та врятував життя українців.

Ельдар Юлдашев

Цей повітряний акробат зі Львова зачарував своїм талантом усіх. Ельдар ― син Рустама Юлдашева, який на сцені шоу продемонстрував неймовірну повітряну гімнастику із собаками та отримав від суддів 4 "так".

Син не підвів батька, адже після виступу юнака судді аплодували його таланту стоячи.

Група ZAPAL

Цей гурт підкорив серце співачки Руслани. Музиканти грають на традиційному українському інструменті цимбали, гітарі та кахоні. Цікаво, що соліст гурту сам із села, а його інструмент – сімейна реліквія, яку подарував дідусь.

Андрій дорожить подарунком та щоб нагадати про такий вид інструменту вирішив грати на ньому сучасну музику.

Євген Ємельяненко та Влада Камишнікова

Ця пара була першими учасниками другого випуску легендарного шоу. Вони продемонстрували танці на роликах та показали неймовірні трюки.

Єлизавета Крутікова

Дівчина дивувала мільйони українців повітряною гімнастикою. Як відомо, у 11 сезоні романтичного реаліті "Холостяк" вона була однією із претенденток на серце Михайла Заливака, але покинула проєкт у шостому випуску.

А на "Україна має талант" Ліза показала свої професійні вміння гімнастки.

Дмитро Політов

Цей хлопець виконав пол-денс з елементами крампу, від якого судді були в захваті!

Станіслав Скачко

Учасник продемонстрував екстремальне силове шоу, яке запам'яталося суддям надовго. Він викликав неабиякі емоції у глядачів.

Артем Галіс

Артем Галіс вийшов на сцену легендарного проєкту із вокальним талантом. Він виконав складну оперну композицію.