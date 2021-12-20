Самые известные украинские мимы, выступавшие перед Папой Римским, поразили суперспособностями

DEKRU - квартет украинских мимов, которые уже успели прогреметь на весь мир, продолжают удивлять своими фантастическими номерами.

Когда-то они выступали перед Папой Римским, а теперь свои способности пришли демонстрировать на шоу "Україна має талант".

Коллектив был создан более десяти лет назад на базе выпускников кафедры пантомимы КМАЕЦМ. В его состав вошли студенты кафедры: Инна Турик, Богдан Сварник, Виктор Чуксин, Никита Черепахин.

С 2010 года они побывали в Польше, Голландии, Италии, Швейцарии, Германии, Бельгии, Венгрии и так далее, а также принимали участие в различных фестивалях Европы и Украины.

Они в 2016 году участвовали в подобном шоу "Tu si que vales" (Ты достоин!) в Италии, где вошли в полуфинал.

16 июня 2016 года Quartet DEKRU принял участие в шоу программе перед выступлением Папы Франциско в Риме. Речь Папы была посвящена высокой оценке и миссии, которая лежит на артистах всех жанров.

Фото: Quartet DEKRU (пресс-служба)

На шоу "Україна має талант" коллектив показал номер на морскую тематику, изобразив при помощи рук обитателей океанского дна.

"Спасибо вам огромное! Это был очень крутой перфоманс! Я просто погрузился в мир, который вы нам предложили. У меня создалось такое впечатление, будто я нырнул к вам с маской и трубкой и все это видел. Это тот случай, когда ты не хочешь, чтобы номер заканчивался", - не сдержал свой восторг Сергей Притула.

Шоу "Україна має талант" выходит каждую субботу в вечернем эфире на канале СТБ.