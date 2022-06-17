UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

К победе надо ехать с комфортом: УЗ показала фото купе после капремонта

Коллаж РБК-Украина: Укрзализныця показала на фото вагон купе после ремонта
Автор: Светлана Мащенко

Несмотря на войну в стране в Укрзализныце продолжают работать над тем, чтобы пассажиры смогли путешествовать с комфортом.

Очередным обновленным купейным вагоном похвастались в пресс-службе железной дороги.

Что изменилось?

В вагоне теперь установлена современная система кондиционирования, появились вакуумные туалеты.

Кроме того, обновлен интерьер, установлено светодиодное освещение.

Также установлена система видеонаблюдения, холодильник, микроволновая печь, информационные табло и прочее.

"В планах - завершить капремонт еще двух таких вагонов в течение месяца", - говорят в ведомстве.

Вот так теперь выглядит новый вагон снаружи и изнутри:

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

УЗ отремонтировала вагоны, курсирующие в другие европейские страны

Плановые ремонты на наших мощностях прошли 5 РИЦ-вагонов - универсальных вагонов, предназначенных для движения как широкой, так и узкой - стандартной для других стран Европы колеей.

Еще 4 таких вагона ремонтируются прямо сейчас и уже скоро станут на рельсы. Они используются прежде всего на маршрутах в/из Варшавы, Будапешта и Вены.

"И хотя по объективным причинам темпы модернизации вагонов замедлились, мы не прекращаем ремонты ни на день - к победе надо ехать с комфортом!" - добавили в пресслужбе перевозчика.

Отметим, что недавно на вокзале в Киеве появилось новшество. Теперь багаж проверяют с помощью рамок, рентгена и ручных металлодетекторов.

Ранее сообщалось также, что Укрзализныця переносит восстановление пригородных рейсов "Киев - Васильков-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця