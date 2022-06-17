До перемоги треба їхати з комфортом: УЗ показала фото купе після капремонту

Що змінилося?

У вагоні тепер встановлено сучасну систему кондиціювання, з'явилися вакуумні туалети.

Окрім того,оновлено інтер’єр, встановлено світлодіодне освітлення.

Також встановлено систему відеоспостереження, холодильник, мікрохвильову піч, інформаційні табло та інше.

"У планах - завершити капремонт ще двох таких вагонів протягом місяця", - кажуть в Укрзалізниці.

Ось так тепер виглядає новий вагон ззовні та зсередини:

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

УЗ відремонтувала вагони, що їздять до інших європейських країн

Планові ремонти на наших потужностях пройшли 5 РІЦ-вагонів - універсальних вагонів, призначених для руху як широкою, так і вузькою - стандартною для інших країн Європи колією.

Ще 4 такі вагони ремонтуються прямо зараз і вже скоро стануть на рейки. Вони використовуються насамперед на маршрутах до/з Варшави, Будапешта та Відня.

"І хоча з об'єктивних причин темпи модернізації вагонів уповільнились, ми не припиняємо ремонти ані на день - до перемоги треба їхати з комфортом!" - додали в пресслужбі перевізника.