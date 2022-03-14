Победа Украины на Евровидении 2022 - неизбежна: прогноз букмекеров

Украина которую неделю держится на первом месте среди сорока стран-участников Евровидения 2022. Букмекеры дают нашей KALUSH Orchestra с песней Stefania наивысшие шансы победить.

Об этом свидетельствуют данные с официального сайта песенного конкурса.

66-й песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).

Если Украина примет участие в Евровидении, KALUSH Orchestra в первом полуфинале выступят под номером девять.

Всего в конкурсе в этом году примут участие представители таких стран:

Нам дают беспрецедентные 32% на победу. На втором месте дуэт Mahmood & Blanco с песней Brividi, у них 17%. Третье место отдают Шведской певице Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer.

На первое место с пятого группа переместилась в первые же дни вторжения РФ на нашу территорию.

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