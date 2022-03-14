Перемога України на Євробаченні 2022 - неминуча: прогноз букмекерів

Україна який тиждень тримається на першому місці серед сорока країн-учасників Євробачення 2022. Букмекери дають нашій KALUSH Orchestra з піснею Stefania найвищі шанси перемогти.

Про це свідчать дані з офіційного сайту пісенного конкурсу.

66-й пісенний конкурс пройде в травні в італійському Турині. Традиційно його розділять на три конкурсні дні: два півфінали і Гранд фінал (10, 12, 14 травня).

Якщо Україна візьме участь в Євробаченні, KALUSH Orchestra в першому півфіналі виступлять під номером дев'ять.

Загалом у конкурсі цього року візьмуть участь представники таких країн:

Нам дають безпрецедентні 32% на перемогу. На другому місці дует Mahmood & Blanco з піснею Brividi, у них 17%. Третє місце віддають шведській співачці Cornelia Jakobs з піснею Hold Me Closer.

На перше місце з п'ятого група перемістилася в перші ж дні вторгнення РФ на нашу територію.

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