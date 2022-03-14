Перемога України на Євробаченні 2022 - неминуча: прогноз букмекерів
Україна який тиждень тримається на першому місці серед сорока країн-учасників Євробачення 2022. Букмекери дають нашій KALUSH Orchestra з піснею Stefania найвищі шанси перемогти.
Про це свідчать дані з офіційного сайту пісенного конкурсу.
На перше місце з п'ятого група перемістилася в перші ж дні вторгнення РФ на нашу територію.
Нам дають безпрецедентні 32% на перемогу. На другому місці дует Mahmood & Blanco з піснею Brividi, у них 17%. Третє місце віддають шведській співачці Cornelia Jakobs з піснею Hold Me Closer.
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Відзначимо, що Росію відсторонили від участі в конкурсі ще 25 лютого.
Загалом у конкурсі цього року візьмуть участь представники таких країн:
- Україна
- Албанія
- Вірменія
- Великобританія
- Австралія
- Австрія
- Азербайджан
- Бельгія
- Болгарія
- Хорватія
- Кіпр
- Чехія
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Грузія
- Німеччина
- Греція
- Ісландія
- Ірландія
- Ізраїль
- Італія
- Латвія
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Чорногорія
- Нідерланди
- Північна Македонія
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Сан-Марино
- Сербія
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
Якщо Україна візьме участь в Євробаченні, KALUSH Orchestra в першому півфіналі виступлять під номером дев'ять.
66-й пісенний конкурс пройде в травні в італійському Турині. Традиційно його розділять на три конкурсні дні: два півфінали і Гранд фінал (10, 12, 14 травня).