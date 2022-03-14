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Перемога України на Євробаченні 2022 - неминуча: прогноз букмекерів

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Понеділок 14 березня 2022 12:15
Перемога України на Євробаченні 2022 - неминуча: прогноз букмекерів Колаж РБК-Україна: Україні прогнозують перше місце на Євробаченні 2022
Автор: Світлана Мащенко

Україна який тиждень тримається на першому місці серед сорока країн-учасників Євробачення 2022. Букмекери дають нашій KALUSH Orchestra з піснею Stefania найвищі шанси перемогти.

Про це свідчать дані з офіційного сайту пісенного конкурсу.

На перше місце з п'ятого група перемістилася в перші ж дні вторгнення РФ на нашу територію.

Нам дають безпрецедентні 32% на перемогу. На другому місці дует Mahmood & Blanco з піснею Brividi, у них 17%. Третє місце віддають шведській співачці Cornelia Jakobs з піснею Hold Me Closer.

Перемога України на Євробаченні 2022 - неминуча: прогноз букмекерів

Скріншот

Відзначимо, що Росію відсторонили від участі в конкурсі ще 25 лютого.

Загалом у конкурсі цього року візьмуть участь представники таких країн:

  1. Україна
  2. Албанія
  3. Вірменія
  4. Великобританія
  5. Австралія
  6. Австрія
  7. Азербайджан
  8. Бельгія
  9. Болгарія
  10. Хорватія
  11. Кіпр
  12. Чехія
  13. Данія
  14. Естонія
  15. Фінляндія
  16. Франція
  17. Грузія
  18. Німеччина
  19. Греція
  20. Ісландія
  21. Ірландія
  22. Ізраїль
  23. Італія
  24. Латвія
  25. Литва
  26. Мальта
  27. Молдова
  28. Чорногорія
  29. Нідерланди
  30. Північна Македонія
  31. Норвегія
  32. Польща
  33. Португалія
  34. Румунія
  35. Сан-Марино
  36. Сербія
  37. Словенія
  38. Іспанія
  39. Швеція
  40. Швейцарія

Якщо Україна візьме участь в Євробаченні, KALUSH Orchestra в першому півфіналі виступлять під номером дев'ять.

66-й пісенний конкурс пройде в травні в італійському Турині. Традиційно його розділять на три конкурсні дні: два півфінали і Гранд фінал (10, 12, 14 травня).

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