UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Побажання від легенд: кого вітали Поплавський, Сумська, Білик та Рибчинський

Інна Костиря (фото: instargram.com)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 28 січня, в соціальних мережах багато відомих особистостей вітали проректорку Університету культури, доктора наук, професорку Інну Костирю з днем народження.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найцікавіші привітання.

Одним з перших у соцмережах її привітав легендарний "співочий ректор" Михайло Поплавський. Зокрема, він побажав колезі здоров’я та Божої благодаті.

Ірина Білик у сторіс Instagram заспівала для винуватиці урочистості Happy birthday.

Серед помічених публікацій чимало вітань знаменитостей. Привітали іменинницю Герой України Юрій Рибчинський, Павло Зібров, олімпійські чемпіони Лілія Подкопаєва та Вадим Гутцайт; Дмитро Гордон, Ольга Сумська, Григорій Решетнік, Катерина Бужинська, Наталія Влащенко, Віктор Павлік, Іванна Ніконова; режисери Олексій Дівєєв-Церковний, Анатолій Соловʼяненко, Семен Горов, Петро Мага; ректори: Михайло Поплавський, Володимир Бугров, Петро Куліков; футбольна спільнота та багато інших.

Народний артист України Павло Зібров ніжно звернувся до Інни Костирі: "Паша Зібров обіймає тебе, сонечко! Будь щаслива, будь кохана, будь здорова! Й хай лунають тости, тости".

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина БіликПавло ЗібровМихаил Поплавский