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Пожелания от легенд: кого поздравляли Поплавский, Сумская, Билык и Рыбчинский

Инна Костыря (фото: instargram.com)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 28 января, в социальных сетях многие известные личности поздравляли проректора Университета культуры, доктора наук, профессора Инну Костырю с днем рождения.

РБК-Украина (проект Styler) собрало самые интересные поздравления.

Одним из первых в соцсетях ее поздравил легендарный "поющий ректор" Михаил Поплавский. В частности, он пожелал коллеге здоровья и Божьей благодати.

Ирина Билык в сторис Instagram спела для виновницы торжества Happy birthday.

Среди замеченных публикаций немало поздравлений знаменитостей. Поздравили именинницу Герой Украины Юрий Рыбчинский, Павел Зибров, олимпийские чемпионы Лилия Подкопаева и Вадим Гутцайт; Дмитрий Гордон, Ольга Сумская, Григорий Решетник, Екатерина Бужинская, Наталья Влащенко, Виктор Павлик, Иванна Никонова; режиссеры Алексей Дивеев-Церковный, Анатолий Соловьяненко, Семен Горов, Петр Мага; ректоры: Михаил Поплавский, Владимир Бугров, Петр Куликов; футбольное сообщество и многие другие.

Народный артист Украины Павел Зибров нежно обратился к Инне Костыри: "Паша Зибров обнимает тебя, солнышко! Будь счастлива, будь любимая, будь здорова! И пусть звучат тосты, тосты".

 

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Ирина БилыкПавел ЗибровМихаил Поплавский