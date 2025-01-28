Побажання від легенд: кого вітали Поплавський, Сумська, Білик та Рибчинський

Сьогодні, 28 січня, в соціальних мережах багато відомих особистостей вітали проректорку Університету культури, доктора наук, професорку Інну Костирю з днем народження.

Одним з перших у соцмережах її привітав легендарний "співочий ректор" Михайло Поплавський. Зокрема, він побажав колезі здоров’я та Божої благодаті.

Ірина Білик у сторіс Instagram заспівала для винуватиці урочистості Happy birthday.

Серед помічених публікацій чимало вітань знаменитостей. Привітали іменинницю Герой України Юрій Рибчинський, Павло Зібров, олімпійські чемпіони Лілія Подкопаєва та Вадим Гутцайт; Дмитро Гордон, Ольга Сумська, Григорій Решетнік, Катерина Бужинська, Наталія Влащенко, Віктор Павлік, Іванна Ніконова; режисери Олексій Дівєєв-Церковний, Анатолій Соловʼяненко, Семен Горов, Петро Мага; ректори: Михайло Поплавський, Володимир Бугров, Петро Куліков; футбольна спільнота та багато інших.

Народний артист України Павло Зібров ніжно звернувся до Інни Костирі: "Паша Зібров обіймає тебе, сонечко! Будь щаслива, будь кохана, будь здорова! Й хай лунають тости, тости".