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Побажання від легенд: кого вітали Поплавський, Сумська, Білик та Рибчинський

Вівторок 28 січня 2025 21:57
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Побажання від легенд: кого вітали Поплавський, Сумська, Білик та Рибчинський Інна Костиря (фото: instargram.com)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 28 січня, в соціальних мережах багато відомих особистостей вітали проректорку Університету культури, доктора наук, професорку Інну Костирю з днем народження.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найцікавіші привітання.

Одним з перших у соцмережах її привітав легендарний "співочий ректор" Михайло Поплавський. Зокрема, він побажав колезі здоров’я та Божої благодаті.

Побажання від легенд: кого вітали Поплавський, Сумська, Білик та Рибчинський

Ірина Білик у сторіс Instagram заспівала для винуватиці урочистості Happy birthday.

Серед помічених публікацій чимало вітань знаменитостей. Привітали іменинницю Герой України Юрій Рибчинський, Павло Зібров, олімпійські чемпіони Лілія Подкопаєва та Вадим Гутцайт; Дмитро Гордон, Ольга Сумська, Григорій Решетнік, Катерина Бужинська, Наталія Влащенко, Віктор Павлік, Іванна Ніконова; режисери Олексій Дівєєв-Церковний, Анатолій Соловʼяненко, Семен Горов, Петро Мага; ректори: Михайло Поплавський, Володимир Бугров, Петро Куліков; футбольна спільнота та багато інших.

Побажання від легенд: кого вітали Поплавський, Сумська, Білик та Рибчинський

Народний артист України Павло Зібров ніжно звернувся до Інни Костирі: "Паша Зібров обіймає тебе, сонечко! Будь щаслива, будь кохана, будь здорова! Й хай лунають тости, тости".

Нагадаємо, раніше ми писали, що 25 січня день народження святкував Володимир Зеленський.

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Ірина Білик Павло Зібров Михаил Поплавский
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