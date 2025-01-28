ua en ru
Вт, 28 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Пожелания от легенд: кого поздравляли Поплавский, Сумская, Билык и Рыбчинский

Вторник 28 января 2025 21:57
UA EN RU
Пожелания от легенд: кого поздравляли Поплавский, Сумская, Билык и Рыбчинский Инна Костыря (фото: instargram.com)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 28 января, в социальных сетях многие известные личности поздравляли проректора Университета культуры, доктора наук, профессора Инну Костырю с днем рождения.

РБК-Украина (проект Styler) собрало самые интересные поздравления.

Одним из первых в соцсетях ее поздравил легендарный "поющий ректор" Михаил Поплавский. В частности, он пожелал коллеге здоровья и Божьей благодати.

Пожелания от легенд: кого поздравляли Поплавский, Сумская, Билык и Рыбчинский

Ирина Билык в сторис Instagram спела для виновницы торжества Happy birthday.

Среди замеченных публикаций немало поздравлений знаменитостей. Поздравили именинницу Герой Украины Юрий Рыбчинский, Павел Зибров, олимпийские чемпионы Лилия Подкопаева и Вадим Гутцайт; Дмитрий Гордон, Ольга Сумская, Григорий Решетник, Екатерина Бужинская, Наталья Влащенко, Виктор Павлик, Иванна Никонова; режиссеры Алексей Дивеев-Церковный, Анатолий Соловьяненко, Семен Горов, Петр Мага; ректоры: Михаил Поплавский, Владимир Бугров, Петр Куликов; футбольное сообщество и многие другие.

Пожелания от легенд: кого поздравляли Поплавский, Сумская, Билык и Рыбчинский

Народный артист Украины Павел Зибров нежно обратился к Инне Костыри: "Паша Зибров обнимает тебя, солнышко! Будь счастлива, будь любимая, будь здорова! И пусть звучат тосты, тосты".

Напомним, ранее мы писали, что 25 января день рождения праздновал Владимир Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Билык Павел Зибров Михаил Поплавский
NEWS
Как Украина может использовать французские истребители Mirage: объяснение эксперта
Как Украина может использовать французские истребители Mirage: объяснение эксперта