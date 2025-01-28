Пожелания от легенд: кого поздравляли Поплавский, Сумская, Билык и Рыбчинский

Сегодня, 28 января, в социальных сетях многие известные личности поздравляли проректора Университета культуры, доктора наук, профессора Инну Костырю с днем рождения.

Одним из первых в соцсетях ее поздравил легендарный "поющий ректор" Михаил Поплавский. В частности, он пожелал коллеге здоровья и Божьей благодати.

Ирина Билык в сторис Instagram спела для виновницы торжества Happy birthday.

Среди замеченных публикаций немало поздравлений знаменитостей. Поздравили именинницу Герой Украины Юрий Рыбчинский, Павел Зибров, олимпийские чемпионы Лилия Подкопаева и Вадим Гутцайт; Дмитрий Гордон, Ольга Сумская, Григорий Решетник, Екатерина Бужинская, Наталья Влащенко, Виктор Павлик, Иванна Никонова; режиссеры Алексей Дивеев-Церковный, Анатолий Соловьяненко, Семен Горов, Петр Мага; ректоры: Михаил Поплавский, Владимир Бугров, Петр Куликов; футбольное сообщество и многие другие.

Народный артист Украины Павел Зибров нежно обратился к Инне Костыри: "Паша Зибров обнимает тебя, солнышко! Будь счастлива, будь любимая, будь здорова! И пусть звучат тосты, тосты".