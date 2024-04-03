Побачити повне сонячне затемнення зможе кожен охочий: коли та де дивитися

Де можна побачити сонячне затемнення на власні очі

Повне сонячне затемнення відбувається тоді, коли Місяць проходить між Сонцем і Землею й ненадовго закриває весь диск світила. У цей момент видно тонку, майже білу зовнішню атмосферу Сонця, яка називається короною.

За повною фазою сонячного затемнення 8 квітня можна буде спостерігати на території Мексики, США та Канади.

Воно триватиме впродовж 4 хвилин і 27 секунд.

Часткові фази затемнення можуть бути видимі в інших куточках Північної Америки, Центральної Америки та навіть у Західній Європі.

Водночас, за словами науковців, добре видимим повне сонячне затемнення буде у близько 40 населених пунктах.

Час і тривалість затемнення у різних населених пунктах (інфографіка: greatamericaneclipse.com)

Експерти зазначають, що під час поточного затемнення в небі можна буде побачити велику "сонячну корону".

У момент затемнення в небі має показатись також і дивовижна комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks), більш відома як "комета Диявола".

Нині вона рухається внутрішньою частиною нашої системи до Сонця зі швидкістю близько 64 500 км/год, але згодом розвернеться й полетить у напрямку Землі.

Де й коли спостерігати за сонячним затемненням онлайн

Ті, кому не пощастило перебувати "на шляху" затемнення, зможуть спостерігати за цим природнім явищем віддалено - онлайн.

Для цього Національне управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору - NASA - створило спеціальну відеотрансляцію на YouTube.

В Україні повного сонячного затемнення "наживо" видно не буде.

Для того, щоб не пропустити його у відеоформаті й спостерігати одночасно із рештою світу, потрібно пам'ятати про різницю в часі.

Відеотрансляція NASA розпочнеться о 20:00, а пік затемнення для українців припаде на 20:18 за київським часом.

Фази сонячного затемнення (інфографіка: greatamericaneclipse.com)