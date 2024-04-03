Увидеть полное солнечное затмение сможет каждый желающий: когда и где смотреть

Где можно увидеть солнечное затмение своими глазами

Полное солнечное затмение происходит тогда, когда Луна проходит между Солнцем и Землей и ненадолго закрывает весь диск светила. В этот момент видна тонкая, почти белая внешняя атмосфера Солнца, которая называется короной.

За полной фазой солнечного затмения 8 апреля можно будет наблюдать на территории Мексики, США и Канады.

Оно будет продолжаться в течение 4 минут и 27 секунд.

Частичные фазы затемнения могут быть видны в других уголках Северной Америки, Центральной Америки и даже в Западной Европе.

В то же время, по словам ученых, хорошо видимым полное солнечное затмение будет в около 40 населенных пунктах.

Время и продолжительность затмения в разных населенных пунктах (инфографика: greatamericaneclipse.com)

Эксперты отмечают, что во время этого затмения в небе можно будет увидеть большую "солнечную корону".

В момент затмения в небе должна показаться также и удивительная комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks), более известная как "комета Дьявола".

Сейчас она движется по внутренней части нашей системы к Солнцу со скоростью около 64 500 км/ч, но со временем развернется и полетит в направлении Земли.

Где и когда наблюдать за солнечным затмением онлайн

Те, кому не повезло находиться "на пути" затмения, смогут наблюдать за этим природным явлением удаленно - онлайн.

Для этого Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA - создало специальную видеотрансляцию на YouTube.

В Украине полного солнечного затмения "вживую" видно не будет.

Для того чтобы не пропустить его в видеоформате и наблюдать одновременно с остальным миром, нужно помнить о разнице во времени.

Видеотрансляция NASA начнется в 20:00, а пик затмения для украинцев придется на 20:18 по киевскому времени.

Фазы солнечного затмения (инфографика: greatamericaneclipse.com)