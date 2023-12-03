Побачите ефект одразу. Як робити антивіковий масаж обличчя вдома (відео)

Покращити тонус шкіри обличчя можна за допомогою масажу, який легко робити самостійно вдома. А розгладити зморшки можна завдяки вправам зі скребком Гуаша.
Про те, як робити антивіковий масаж обличчя, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію косметолога Ольги Позднякової в Instagram.
"Легкий щипковий масаж допоможе покращити стан вашої шкіри. Розпочинайте рухатись від центру до периферії, а потім проходьте поперек зморшок. Можете так опрацювати і носогубки, кисетні зморшки, "гусячі лапки", міжбрівку і зморшки на лобі", - пояснює косметолог.
Цей прийом буде сприяти виробленню колагену та еластину, і в результаті покращиться загальний стан шкіри обличчя.
"Легкі пощипування можна робити, коли наносите крем, по декілька хвилин через день. Потрібно пропрацьовувати усі зони зморшок", - радить Позднякова.
"Це класні прийоми для ліфтингу та від зморшок, ефект побачите одразу. Можна робити по декілька підходів тричі на тиждень. Працюйте скребком по крему або олійці. А для стійкого та довготривалого результату - робіть повноцінний масаж", - радить експерт.
Скребок потрібно притиснути до брови так, як це показано на відео, а тоді рухатись ним до зони росту волосся. Рухи потрібно повторити тричі. І такими рухами треба пройтися по всьому лобі.
"Тоді пропрацюйте локально зморшки глибокими коловими рухами. Важливо, щоб була правильна сторона скребка", - каже косметолог.
Після цього притисніть скребок до центру лоба і рухайтесь ним від центру до периферії. Повторіть рухи тричі, а тоді проведіть процедуру на іншій частині лоба.
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