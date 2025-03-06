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До побачення макіяж! Чому його надмірне використання шкодить здоров'ю

Четвер 06 березня 2025 17:33
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До побачення макіяж! Чому його надмірне використання шкодить здоров'ю Фото: Чому не треба часто робити макіяж (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Протягом століть макіяж є інструментом самовираження та краси, але останніми роками точаться дискусії щодо його надмірного використання та можливого негативного впливу на здоров’я.

Чи треба часто наносити макіяж і які наслідки для шкіри, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca

Чи не шкідливо часто робити макіяж?

Хоча багатьом людям подобається покращувати свій зовнішній вигляд за допомогою косметичних засобів, важливо враховувати ризики, пов’язані з щоденним використанням у великих кількостях.

Негативний вплив на шкіру

Однією з головних причин, чому надмірне використання макіяжу може бути шкідливим, є його вплив на шкіру. Косметичні продукти, особливо ті, що містять агресивні хімічні інгредієнти, можуть закупорювати пори та спричиняти такі проблеми, як прищі, подразнення та шкірні алергії.

Крім того, постійне використання важких тональних кремів і консилерів може призвести до тьмяності, зневоднення шкіри, оскільки це заважає шкірі нормально дихати. Накопичення продукту також може перешкоджати природному процесу оновлення клітин, що призводить до нездорового кольору обличчя.

У довгостроковій перспективі надмірне використання макіяжу може мати більш серйозні наслідки.

Деякі дослідження показали, що певні інгредієнти в косметичних продуктах можуть бути пов’язані з гормональними проблемами або навіть раком. Наприклад, парабени та фталати є звичайними консервантами, які містяться в багатьох косметичних продуктах, і викликають суперечки через їх потенційний вплив на здоров’я.

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