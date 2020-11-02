Пнула машину самокатом: в Киеве водитель до крови избил женщину с ребенком на руках (видео)

В Киеве водитель до крови избил женщину с ребенком на руках из-за самоката (коллаж: РБК-Украина)

В соцсетях прокатилась волна гнева в адрес водителя

В понедельник, 2 ноября, в Киеве на Позняках водитель ударил женщину с ребенком на руках. Перед этим, владелец авто едва ее не сбил. Конфликт произошел на почве того, что женщина пнула самокатом машину. Детали инцидента и видео опубликовали в сообществе "Типичный Киев" в Facebook.

Как сообщается, во дворе по улице Драгоманова мать с двумя детьми едва не сбил Hyundai. В ответ она пнула машину детским самокатом. Неадекватный водитель вышел и начал бить женщину с ребенком на руках

"На видео видно кровь на лице девушки и слышно крик испуганного ребенка. К слову, водителя не задержали", - говорится в комментарии к видео.

В комментариях прокатилась волна гнева в адрес водителя. Однако некоторые также подчеркнули, что действия со стороны пострадавшей были неправомерными.

Бить женщину - недостойно мужчины. Как бы ни было и что бы ни было. Даже если твою любимую машину ударили самокатом, что скорее всего было просто от безысходности, потому что на руках ребенок, тут самокат, там почему-то опасность, хотя она у себя во дворе. Но то, что надо следить за своими порывами и не надо лупить самокатом по машине, так это тоже да. Все потому, что законы не работают. Потому что о людях другие люди думать не собираются.

Ребенок на проезжей части на самокате. Но водитель не должен нападать, тем более на женщину, а вызвать полицию.

Водители, паркующие свои авто на тротуаре, вынуждают ходить пешеходов по дороге, и получать самокатом в ответ! Все тротуары заставлены машинами. Нет порядка!!!! Срач.

На мой взгляд, неправы оба, ни женщина, которая поцарапала машину, ни мужчина, который поднял руку на женщину.

Я б ему самокатом не по машине ударила, а по его морде((((

Скриншоты

Напомним, что ранее в Киеве пьяная женщина врезалась в машину копов в момент оформления другого ДТП. Что известно о пострадавших, видео с момента аварии и комментарий виновницы ДТП – в нашей статье.

Также мы рассказывали, что свою версию аварии рассказал водитель машины, сбивший группу людей на Майдане в Киеве.