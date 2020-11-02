Штовхнула машину самокатом: у Києві водій до крові побив жінку з дитиною на руках (відео)

У соцмережах прокотилася хвиля гніву на адресу водія
У понеділок, 2 листопада, в Києві на Позняках водій вдарив жінку з дитиною на руках. Перед цим, власник авто ледь її не збив. Конфлікт стався на грунті того, що жінка штовхнула самокатом машину. Деталі інциденту і відео опублікували в співтоваристві "Типовий Київ" у Facebook.
Як повідомляється, у дворі по вулиці Драгоманова мати з двома дітьми ледь не збив Hyundai. У відповідь вона штовхнула машину дитячим самокатом. Неадекватний водій вийшов і почав бити жінку з дитиною на руках
"На відео видно кров на обличчі дівчини та чути крик переляканої дитини. До речі, водія не затримали", - йдеться у коментарі до відео.
В коментарях прокотилася хвиля гніву на адресу водія. Однак деякі також підкреслили, що дії з боку постраждалої були неправомірними.
Скріншоти
Нагадаємо, що раніше в Києві п'яна жінка врізалася в машину копів в момент оформлення іншої ДТП. Що відомо про постраждалих, відео з моменту аварії та коментар винуватиці ДТП – в нашій статті.
Також ми розповідали, що свою версію аварії розповів водій машини, який збив групу людей на Майдані в Києві.