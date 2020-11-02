Штовхнула машину самокатом: у Києві водій до крові побив жінку з дитиною на руках (відео)

У Києві водій до крові побив жінку з дитиною на руках через самокат (колаж: РБК-Україна)

У соцмережах прокотилася хвиля гніву на адресу водія

У понеділок, 2 листопада, в Києві на Позняках водій вдарив жінку з дитиною на руках. Перед цим, власник авто ледь її не збив. Конфлікт стався на грунті того, що жінка штовхнула самокатом машину. Деталі інциденту і відео опублікували в співтоваристві "Типовий Київ" у Facebook.

Як повідомляється, у дворі по вулиці Драгоманова мати з двома дітьми ледь не збив Hyundai. У відповідь вона штовхнула машину дитячим самокатом. Неадекватний водій вийшов і почав бити жінку з дитиною на руках

"На відео видно кров на обличчі дівчини та чути крик переляканої дитини. До речі, водія не затримали", - йдеться у коментарі до відео.

В коментарях прокотилася хвиля гніву на адресу водія. Однак деякі також підкреслили, що дії з боку постраждалої були неправомірними.

Бити жінку - негідно чоловіка. Як би не було і що б не було. Навіть якщо твою улюблену машину вдарили самокатом, що швидше за все було просто від безвиході, бо на руках дитина, тут самокат, там чомусь небезпека, хоча вона у себе у дворі. Але те, що треба стежити за своїми поривами й не треба лупити самокатом по машині, так це теж так. Все тому, що закони не працюють. Тому що про людей інші люди думати не збираються.

Дитина на проїжджій частині на самокаті. Але водій не повинен нападати, тим більше на жінку, а викликати поліцію.

Водії, які паркують свої авто на тротуарі, змушують пішоходів ходити по дорозі, і отримувати самокатом у відповідь! Всі тротуари заставлені машинами. Немає порядку!!!! Срач.

На мій погляд, обидва неправі, ні жінка, яка подряпала машину, ні чоловік, який підняв руку на жінку.

Я б йому самокатом не по машині вдарила, а на його морді((((

Скріншоти

Нагадаємо, що раніше в Києві п'яна жінка врізалася в машину копів в момент оформлення іншої ДТП. Що відомо про постраждалих, відео з моменту аварії та коментар винуватиці ДТП – в нашій статті.

Також ми розповідали, що свою версію аварії розповів водій машини, який збив групу людей на Майдані в Києві.