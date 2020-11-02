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Штовхнула машину самокатом: у Києві водій до крові побив жінку з дитиною на руках (відео)

Київ, Понеділок 02 листопада 2020 17:19
Штовхнула машину самокатом: у Києві водій до крові побив жінку з дитиною на руках (відео)
У Києві водій до крові побив жінку з дитиною на руках через самокат (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У соцмережах прокотилася хвиля гніву на адресу водія

У понеділок, 2 листопада, в Києві на Позняках водій вдарив жінку з дитиною на руках. Перед цим, власник авто ледь її не збив. Конфлікт стався на грунті того, що жінка штовхнула самокатом машину. Деталі інциденту і відео опублікували в співтоваристві "Типовий Київ" у Facebook.

Як повідомляється, у дворі по вулиці Драгоманова мати з двома дітьми ледь не збив Hyundai. У відповідь вона штовхнула машину дитячим самокатом. Неадекватний водій вийшов і почав бити жінку з дитиною на руках

"На відео видно кров на обличчі дівчини та чути крик переляканої дитини. До речі, водія не затримали", - йдеться у коментарі до відео.

В коментарях прокотилася хвиля гніву на адресу водія. Однак деякі також підкреслили, що дії з боку постраждалої були неправомірними.

  • Бити жінку - негідно чоловіка. Як би не було і що б не було. Навіть якщо твою улюблену машину вдарили самокатом, що швидше за все було просто від безвиході, бо на руках дитина, тут самокат, там чомусь небезпека, хоча вона у себе у дворі. Але те, що треба стежити за своїми поривами й не треба лупити самокатом по машині, так це теж так. Все тому, що закони не працюють. Тому що про людей інші люди думати не збираються.
  • Дитина на проїжджій частині на самокаті. Але водій не повинен нападати, тим більше на жінку, а викликати поліцію.
  • Водії, які паркують свої авто на тротуарі, змушують пішоходів ходити по дорозі, і отримувати самокатом у відповідь! Всі тротуари заставлені машинами. Немає порядку!!!! Срач.
  • На мій погляд, обидва неправі, ні жінка, яка подряпала машину, ні чоловік, який підняв руку на жінку.
  • Я б йому самокатом не по машині вдарила, а на його морді((((

Штовхнула машину самокатом: у Києві водій до крові побив жінку з дитиною на руках (відео)

Штовхнула машину самокатом: у Києві водій до крові побив жінку з дитиною на руках (відео)

Скріншоти

Нагадаємо, що раніше в Києві п'яна жінка врізалася в машину копів в момент оформлення іншої ДТП. Що відомо про постраждалих, відео з моменту аварії та коментар винуватиці ДТП – в нашій статті.

Також ми розповідали, що свою версію аварії розповів водій машини, який збив групу людей на Майдані в Києві.

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