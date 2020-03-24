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Пневмония при коронавирусе может развиваться бессимптомно: медики сделали предупреждение

STYLERКоронавирус    24.03.2020 - 20:13
Пневмония при коронавирусе может развиваться бессимптомно: медики сделали предупреждение
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Пневмония при коронавирусе имеет свои особенности и симптомы

Коронавирус в Украине поразил уже почти 100 жителей из различных областей. Самым распространенным осложнением этого заболевания является пневмония – воспаление легких. Однако пневмония при коронавирусе имеет некоторые особенности и не всегда развитие болезни бывает типичным. Об этом рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

Она отметила, что именно нетипичное развитие воспаления легких может быть причиной того, что лечение не дает быстрого эффекта и назвала отличительные черты пневмонии при коронавирусе.

  • Повышение температуры тела редко превышает 39 градусов. У большинства пациентов в Черновцах температура тела при госпитализации была не выше 37,5 градуса.
  • Симптомы интоксикации (головная боль, слабость, боль в мышцах) не выражены до тех пор, пока не появляется дыхательная недостаточность.
  • Степень повышения температуры не отображает состояние легких, так как при высокой температуре легкие могут пострадать незначительно, а при небольшом повышении – может возникнуть тяжелое поражение легких.
  • Развитие пневмонии может быть без повышения температуры тела или при кратковременном скачке до 37,5.
  • Жалобы на сухость во рту. Пациенты пьют больше обычного, но упоминают об этом только, если спросит врач, так как не придают этому симптому значение.
  • Насморк отсутствует или незначителен.
  • У 15% пациентов наблюдается резь в глазах и конъюнктивит.
  • 10-15% пациентов ощущают потерю обоняния – аносмию.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученый рассказал 10 важных фактов о коронавирусе.

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