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Пневмонія при коронавірусі може розвиватися безсимптомно: медики зробили попередження

STYLERКоронавірус    24.03.2020 - 20:13
Пневмонія при коронавірусі може розвиватися безсимптомно: медики зробили попередження
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Пневмонія при коронавірусі має свої особливості і симптоми

Коронавірус в Україні вразив вже майже 100 жителів з різних областей. Найпоширенішим ускладненням цього захворювання є пневмонія – запалення легенів. Однак пневмонія при коронавірусі має деякі особливості й не завжди розвиток хвороби буває типовим. Про це розповіла завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені А. А. Богомольця, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська.

Вона зазначила, що саме нетиповий розвиток запалення легенів може бути причиною того, що лікування не дає швидкого ефекту і назвала відмінні риси пневмонії при коронавірусі.

  • Підвищення температури тіла рідко перевищує 39 градусів. У більшості пацієнтів у Чернівцях температура тіла при госпіталізації була не вище 37,5 градуса.
  • Симптоми інтоксикації (головний біль, слабкість, біль у м'язах) не виражені до тих пір, поки не з'являється дихальна недостатність.
  • Ступінь підвищення температури не зображає стан легенів, оскільки при високій температурі легені можуть постраждати незначно, а при невеликому підвищенні може виникнути важке ураження легенів.
  • Розвиток пневмонії може бути без підвищення температури тіла або при короткочасному стрибку до 37,5.
  • Скарги на сухість у роті. Пацієнти п'ють більше звичайного, але згадують про це лише, якщо запитає лікар, через те, що не надають цьому симптому значення.
  • Нежить відсутній або незначний.
  • У 15% пацієнтів спостерігається різь в очах і кон'юнктивіт.
  • 10-15% пацієнтів відчувають втрату нюху – аносмію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчений розповів 10 важливих фактів про коронавірус.

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